Esta es la fortuna que Roberto “Piojo” Alvarado tendrá para finales de 2026 con su sueldo en Chivas

Mientras hay comparaciones de salarios de jugadores de Chivas y el América, Roberto Alvarado aparece entre los futbolistas mejor pagados del Guadalajara. Su participación con la Selección Mexicana durante la Copa Mundial de la FIFA 2026 también provocó que distintos clubes voltearan a verlo.

Así como se comparan salarios de futbolistas de Chivas, el sueldo del Piojo Alvarado permite conocer cuánto podría acumular por sus ingresos con el Rebaño Sagrado. De acuerdo con datos de Capology y reportes citados, el extremo percibe una cantidad importante por temporada.

Piojo Alvarado está en la mira de un equipo ruso|Crédito: @Chivas / X

¿Cuál es la fortuna del Piojo Alvarado al finalizar cada temporada?

Tomando únicamente esos ingresos salariales, al finalizar la temporada, el Piojo Alvarado habría generado una fortuna de alrededor de 1.4 millones de dólares. Según Capology, actualmente es el jugador mejor pagado de la plantilla de Chivas. Se encuentra por encima de todos los otros elementos del “Rebaño Sagrado”. Sin dudas, demuestra su grandeza.

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Si mantiene ese mismo sueldo durante dos temporadas, la cantidad acumulada sería de aproximadamente 2.8 millones de dólares. Esta cifra corresponde a ingresos brutos por salario y no representa necesariamente su patrimonio personal.

¿Cuánto dinero acumularía Roberto Alvarado hasta 2029?

El contrato de Roberto Alvarado con Chivas expira hasta 2029. Si el futbolista mantuviera un salario anual de 1.4 millones de dólares durante todo ese periodo, podría alcanzar aproximadamente 4.2 millones de dólares acumulados en tres temporadas.

|MEXSPORT

Esta proyección considera únicamente el sueldo reportado y supone que no existen modificaciones contractuales. No contempla impuestos, bonos, premios, patrocinios, gastos personales o inversiones, por lo que la cifra final puede variar.

Detalles de Roberto Alvarado en Chivas

Roberto Alvarado llegó al Guadalajara procedente de Cruz Azul en enero de 2022. Desde entonces se consolidó como una pieza importante del equipo y su protagonismo aumentó con Gabriel Milito. Eso se refleja en su salario y su fortuna.

El extremo de 28 años acumula 179 partidos, 166 como titular, con 38 goles y 31 asistencias. También es habitual en la Selección Mexicana. De hecho, ahora mismo está convocado por Rafa Márquez para su primera Fecha FIFA como director técnico de la Selección Nacional Mayor de México.

