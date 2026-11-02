La primera decisión de Gabriel Milito con la directiva de Chivas tras ganarle a Atlante

Chivas vive un presente destacable en el Apertura 2026. El equipo venció a Atlante en el Estadio Akron y, además de sumar su tercer triunfo consecutivo, aseguró la clasificación a la Liguilla del torneo. Tras cumplir con el primer objetivo, Gabriel Milito tomó su primera decisión con la directiva del club y envió un mensaje de agradecimiento.

El entrenador argentino asistió a la conferencia de prensa tras el triunfo de Chivas por 4-2 sobre los Potros de Hierro y, además de destacar la clasificación a la Fiesta Grande, remarcó que el buen momento que atraviesa el equipo es gracias a la directiva. Según Milito, cuenta con total respaldo de Amaury Vergara y la dirección deportiva del Guadalajara.

¿Qué dijo Milito sobre la directiva de Chivas?

“En ese aspecto hay mucho mérito de parte del club; me refiero al área deportiva, con un respaldo absoluto de Amaury. En el área deportiva, de la gestión deportiva, han hecho fichajes realmente muy importantes, muy buenos fichajes, y eso al final potenció o nos ayuda a ser mejores y eso hay que valorarlo y hay que destacarlo”, comenzó diciendo Milito.

Chivas 4-2 Atlante |MEXSPORT

“Apoyo incondicional de Amaury, gran gestión del área deportiva. Al final, cuando juntas o tenés la posibilidad de juntar jugadores con talento y tenés acierto, eso ayuda a que el rendimiento sea el que viene mostrando el equipo.

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Obviamente que nada es lineal en el futbol, podés tener alguna caída en el rendimiento por distintas circunstancias, pero siempre se ha comportado o tuvimos siempre la misma intención de comportarnos de una sola manera; por eso destaco que cada una de las decisiones que fuimos tomando las hemos tomado en conjunto”, agregó.

Finalmente, explicó que sus decisiones en los fichajes están alineadas con la directiva: “Estamos haciendo un trabajo en equipo muy bueno. No hay un solo fichaje que llegue al club sin que todos estemos de acuerdo. No hay un solo jugador que necesitemos que salga sin estar todos de acuerdo y eso también hace a la buena dinámica en la convivencia y en el día a día”.

|Foto: X @Chivas

Milito aún no tiene su renovación asegurada en Chivas

A pesar del buen momento del Guadalajara y del respaldo de la directiva, Milito todavía no tiene una renovación anunciada. Cabe recordar que el argentino tiene contrato hasta el 30 de junio de 2027, por lo que su vínculo también contempla el próximo Clausura 2027.

No obstante, las conversaciones para extender su estadía ya habrían comenzado. De acuerdo con información del periodista Alejandro Ramírez, retomada por Rebaño Pasión, la directiva y el entorno del entrenador mantienen pláticas, aunque la decisión definitiva se tomaría una vez finalizado el Apertura 2026 y con los resultados sobre la mesa.

Por su parte, Milito ha preferido mantener la atención en lo deportivo. Cuando fue consultado sobre su renovación tras el empate ante Tigres del pasado 17 de octubre, respondió: “No es momento para hablar de esa situación”. Por ahora, su continuidad más allá de junio de 2027 sigue pendiente de definirse.