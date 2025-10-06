Así despidieron a Gabriel Milito de la cancha de CU tras la victoria de Chivas (VIDEO)

La noche del domingo en el Estadio Olímpico Universitario fue testigo de un momento emotivo y poco común en el futbol mexicano: el técnico de Chivas, Gabriel Milito, fue ovacionado por la afición al término del partido en el que el Rebaño Sagrado venció 2-1 a Pumas, sumando su tercer triunfo consecutivo en el torneo Apertura 2025.

Milito, que ha sido objeto de críticas y elogios desde su llegada al banquillo rojiblanco, recibió aplausos y gritos de reconocimiento mientras caminaba por la cancha rumbo al túnel. La afición, tanto de Chivas como algunos seguidores universitarios, reconoció el trabajo del estratega argentino, quien ha logrado revitalizar al equipo en el momento más importante del campeonato.

¿Cuál es el puesto de Chivas en loa tabla?

Con esta victoria, el Guadalajara llegó a 17 puntos y se colocó en el noveno lugar de la tabla, a solo tres unidades de los puestos de liguilla directa, lo que enciende la esperanza de los seguidores tapatíos de ver al equipo peleando por el título.

El partido fue intenso y lleno de emociones. Chivas se adelantó con gol de Armando González, quien aprovechó un rebote en el área para mandar el balón al fondo. Pumas respondió con tanto de Pedro Vite, pero el Rebaño volvió a tomar ventaja gracias a una gran jugada colectiva que terminó en gol de Danie Aguirre, sellando el 2-1 definitivo.

Este resultado se suma a las victorias previas ante Necaxa y Puebla, lo que confirma el buen momento del equipo bajo la dirección de Milito. El técnico ha logrado imprimirle al Guadalajara una identidad clara, con presión alta, posesión inteligente y transiciones rápidas, características que han sido clave en esta racha positiva.

Te quiero mucho Milito, siempre he confiado en tu proyecto 🫶🏻 @Chivas pic.twitter.com/qBR23Zhn4V — El Campeonísimo (@Gaspar_Sparco) October 6, 2025

“Estoy agradecido por el cariño de la gente. Este grupo tiene carácter y está comprometido con la camiseta”, declaró Milito en conferencia de prensa, visiblemente emocionado por el respaldo recibido.

¿Cuáles son los próximos partidos de Chivas?

Chivas enfrentará en la próxima jornada a Mazatlán, para después visitar al Querétaro y luego jugar el clásico tapatío ante el Atlas, duelos que lo podrían catapultarlo a zona de clasificación directa.

