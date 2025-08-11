Gabriel Milito los puso ante Santos, jugaron mal y aficionados de Chivas explotaron

Chivas perdió por la mínima ante Santos Laguna en la fecha 4 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX . Esta derrota pesó en el equipo que dirige Gabriel Milito, pues cayeron ante un club que no marcha bien en lo que va de este torneo, hecho que provocó el enfado de los aficionados, quienes se fueron con todo contra 3 jugadores del plantel.

1. Alan Pulido

El delantero tuvo el empate a 20 minutos del final; sin embargo, falló el penal ante Carlos Acevedo. El mexicano cobró sin fuerza su tiro, situación que hizo estallar a la afición que mostró su malestar en la red social de X. El usuario @alexisalejo escribió que “¿Cómo dejas tirar un penal decisivo a una persona tan arrogante y soberbia como Pulido?”. Conoce al jugador que no funcionó en Chivas y se va a una liga en la que sí puede jugar .

X

2. Roberto Alvarado

El “Piojo” no pasa su mejor momento con Chivas tras su regreso de la Selección Mexicana que conquistó la Copa Oro 2025, pues en 6 partidos disputados ente Liga BBVA MX y la Leagues Cup 2025 no ha marcado diferencia, a tal grado de ser cuestionado pese a ser un jugado referente del Guadalajara. Por ello, @navi_rhcp consideró que a Alvarado le urge ser banca, ya que anda en un nivel lamentable.

TE PUEDE INTERESAR:



3. Luis Romo

El seleccionado mexicano llegó a Chivas en el Clausura 2025 y desde entonces no ha terminado por ser un referente en el equipo como lo hizo con Monterrey y Cruz Azul. Su baja de nivel ha sido cuestionada por lo seguidores rojiblancos, entre ellos, el usuario @Zalverinn, quien se pregunta cómo puede estar dentro del terreno de juego los 90 minutos.

¿Qué otros jugadores de Chivas fueron criticados?

Alan Pulido, Roberto Alvarado y Luis Romo fueron los más criticados por los aficionados en X, aunque también se fueron contra Gilberto “Tiba” Sepúlveda, a quien consideró @OrionLuchador que está “viviendo sus últimos partidos con Chivas (ojalá se le acabe pronto la beca)”.

X

Érick Gutiérrez fue otro de los futbolistas señalados, pese a que en el partido ante Santos Laguna solo disputó 19 minutos tras ingresar de cambio por Richard Ledezma. “‘Guti’ sin aparecer todo el torneo”, se lee en las publicaciones de la red social.

Este fue el peor jugador de Chivas ante Santos Laguna, según estadísticas

Alan Pulido fue considerado el peor jugador de Chivas en el duelo ante Santos Laguna, pues Sofascore le dio una calificación reprobatoria de 5.5. El delantero mexicano ingresó de cambio arrancando el segundo tiempo por Efraín Álvarez y fue al minuto 70 que erró el penal que le daba el empate al equipo rojiblanco.