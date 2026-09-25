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La fuerte decisión de Gabriel Milito que cambiaría todo en Chivas si no le gana a Querétaro

Gabriel Milito, en Chivas de Guadalajara, tomó una decisión antes de recibir a los Gallos Blancos de Querétaro

La fuerte decisión de Gabriel Milito que cambiaría todo en Chivas si no le gana a Querétaro

Escrito por: Diego Gonzalez | DR

Mientras se habla de la una drástica decisión de Gabriel Milito en Chivas, el entrenador argentino prepara al equipo para un partido importante del Apertura 2026. El Rebaño Sagrado busca recuperar regularidad y tendrá que afrontar el próximo compromiso con varias ausencias que complican la planificación.

Así como se habla del primer problema de Gabriel Milito en Chivas, el director técnico tomó una determinación en los entrenamientos antes de recibir a Querétaro. El cuerpo técnico intensificó el trabajo físico del plantel a pocas horas del encuentro, en medio de las exigencias que existen alrededor del rendimiento del equipo.

Gabriel Milito Chivas

La decisión de Gabriel Milito en Chivas

A 48 horas del partido, Chivas realizó un entrenamiento intensificado en el gimnasio de las instalaciones del Guadalajara. La decisión de Milito estuvo enfocada en aumentar el trabajo físico, con el objetivo de que el plantel llegue preparado al compromiso correspondiente a la Jornada 10.

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Chivas sufre bajas

La medida se da mientras el entrenador también debe resolver diferentes inconvenientes en su plantel. Roberto Alvarado y Raúl Rangel fueron convocados por la Selección Mexicana, mientras que José Castillo y Miguel Gómez arrastran molestias musculares.

Gabriel Milito Argentina Chivas
Independiente quiere a Gabriel Milito.|Chivas

Además, Miguel Tapias continúa fuera y Bryan González se convirtió en otra preocupación después de salir lesionado. A esto se suman Sebastián Liceaga y Samir Inda, quienes fueron llamados por la Selección Mexicana Sub-20 y tampoco estarán disponibles para el encuentro.

Detalles de Chivas vs. Querétaro

El panorama obliga a Milito a buscar alternativas para enfrentar a Querétaro. Las ausencias llegan en un momento en el que Chivas necesita sumar puntos y mejorar su rendimiento en el Apertura 2026.

Gabriel Milito se enojó con un jugador de Chivas en el empate contra Pachuca

El partido se disputará el sábado 26 de septiembre a las 17:07 horas del Centro de México, en el Estadio Akron. Los Gallos Blancos visitarán al conjunto tapatío.

Gabriel Milito está en el ojo de la tormenta en Chivas

La irregularidad del equipo también generó reportes sobre una mayor exigencia de la directiva hacia Milito. Después de los buenos resultados conseguidos anteriormente, el rendimiento actual provocó cuestionamientos sobre la continuidad del entrenador argentino.

Por ahora, lo confirmado es que Milito prepara el partido ante Querétaro con un plantel condicionado por las bajas y con una carga de trabajo físico intensificada. El resultado del sábado será seguido de cerca en medio del proyecto del entrenador.

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