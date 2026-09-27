Cuándo y dónde juega México contra Perú por el segundo amistoso internacional tras igualar con Colombia

México se prepara para afrontar su segundo partido de la gira por los Estados Unidos tras igualar contra Colombia en el estreno de Rafael Márquez como entrenador. El próximo rival a vencer será Perú, duelo que será de importancia para el seleccionado azteca para probar nuevos jugadores y dar minutos a aquellos que no tuvieron la oportunidad ante los cafeteros.

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La Selección Mexicana enfrentará a Perú el próximo martes 29 de septiembre, partido que se celebrará en el estadio Sports Illustrated ubicado en Nueva Jersey, Estados Unidos. El duelo está programado para iniciar a las 19:00 horas, tiempo central de México, y será el enfrentamiento número 30 entre ambas selecciones.

¿Cómo está el historial entre México y Perú?

México llega con ventaja en el historial frente a Perú. De acuerdo con el registro de Zerozero, ambas selecciones se enfrentaron 29 veces: el seleccionado azteca ganó 12 partidos, la Bicolor se impuso en nueve y los ocho restantes terminaron en empate.

El antecedente más reciente también favorece al combinado azteca. El 24 de septiembre de 2022, México venció 1-0 a Perú con un gol de Hirving Lozano. Además, la Selección Mexicana perdió solo uno de sus últimos 10 amistosos ante el conjunto sudamericano: ganó cinco y empató cuatro.

Hirving ‘Chucky’ Lozano, Selección Mexicana

Los últimos cinco enfrentamientos entre México y Perú:

México 1-0 Perú | 25 de septiembre de 2022

México 1-1 Perú | 4 de junio de 2015

México 0-0 Perú | 11 de abril de 2013

México 0-1 Perú | 9 de julio de 2011

México 4-0 Perú | 9 de junio de 2008

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¿Cómo llegan México y Perú al amistoso internacional de septiembre?

La Selección Mexicana consiguió un empate ante Colombia en su primer partido de esta fecha FIFA. Los sudamericanos lograron adelantarse en el marcador al minuto 9 luego de que Luis Suárez conectara de cabeza un centro preciso que tuvo como destino el área mexicana. Ya en el complemento, Gilberto Mora anotó el gol del empate en el minuto 62 con una jugada individual para sellar el 1-1 definitivo.

Por su parte, Perú llega golpeada al duelo ante el combinado azteca tras caer ante Estados Unidos. Justin Ellis abrió el marcador para los norteamericanos en el minuto 4 y los sudamericanos encontraron el empate a los 15 gracias a Gianluca Lapadula. Sin embargo, los goles de Malik Tillman, Julian Hall y Sebastian Berhalter completaron la goleada 4-1 para los estadounidenses.