Patricio “Pato” Salas dejó al Club América a principios de septiembre para comenzar su primera experiencia profesional en Europa con el Famalicão de Portugal. El conjunto mexicano acordó una cesión hasta el final de la temporada 2026-2027, con opción de compra para el club portugués. Sin embargo, su participación en la Primeira Liga ha sido reducida, ya que sigue sin jugar.

El atacante de 22 años llegó a Portugal después de tener poca actividad durante el Apertura 2026, donde recibió su último sueldo con los azulcremas. Con América participó en 2 encuentros del torneo y acumuló 33 minutos antes de su salida. Su última aparición con las Águilas fue frente a Atlético de San Luis, partido en el que disputó 18 minutos.

Como en el Club América: Pato Salas sigue sin jugar tras llegar a Europa|@patosalas_

Los minutos del Pato Salas en Club América

El debut europeo de Salas fue el 13 de septiembre de 2026, durante la sexta jornada de la Primeira Liga. Famalicão recibió a Sporting CP y terminó con empate 1-1. El mexicano ingresó al minuto 81, por lo que disputó 9 minutos.

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Durante ese encuentro, Famalicão iba abajo en el marcador después del penal convertido por Luis Javier Suárez. El empate llegó en el tiempo agregado mediante un autogol del conjunto visitante. Salas entró cuando su equipo buscaba el empate y permaneció en el campo durante el tramo final del encuentro.

Sin embargo, Salas quedó fuera de la actividad en el partido ante Nacional correspondiente a la séptima jornada de la Primeira Liga. Famalicão ganó 4-0 como visitante el 19 de septiembre, pero el mexicano permaneció en la banca.

El mexicano tendrá una nueva oportunidad de disputar minutos hasta el 12 de octubre, después de la Fecha FIFA, cuando su club reciba en la jornada 8 al Alverca.