Las declaraciones de Gaby López tras ser abanderada en Tokyo 2020

La ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos Tokyo 2020 se llevó a cabo este 23 de julio en el Estadio Olímpico de Tokio. 206 países y aproximadamente 11,000 atletas fueron parte del inicio oficial de la justa veraniega.

Los abanderados de la delegación mexicana fueron la golfista Gaby López y el clavadista Rommel Pacheco.

Conoce más sobre el Surf Olímpico | El ABC de Tokyo 2020

En junio, Carlos Padilla, presidente del Comité Olímpico Mexicano (COM) reveló quiénes serían los atletas mexicanos en portar la bandera en la inauguración de la justa veraniega, cumpliendo los requisitos de que fuera un hombre y una mujer, con el objetivo de fortalecer y promover la equidad de género.

Te podría interesas: Abuelo conmueve redes con apoyo a su nieto que está en Tokyo 2020

Gaby López no pudo contener su emoción tras ser la abanderada de la delegación mexicana en la inauguración de Tokyo 2020.

“Ha sido el momento más increíble que he vivido en el deporte, en especial en el golf”, dijo Gaby López en un video en su cuenta de Instagram.

Se mostró agradecida con su familia y equipo de trabajo. También recordó el sueño que tuvo de pequeña.

“Quiero agradecerle a Dios, a la vida, a mi familia, a mi equipo de trabajo, quienes han estado conmigo en las buenas y en las malas, en los altos y en los bajos, a todos ustedes quienes han estado apoyándome desde casa, pero sobre todo a Gaby, a esa niña de siete años que nunca se dio por vencida”, agregó la ganadora de dos títulos en el LPGA Tour.

Te podría interesar: Tokyo 2020, los Juegos Olímpicos más costosos de la historia

Recalcó la importancia de seguir trabajando y proponerse nuevos objetivos.

“Tengo muchísimos objetivos por alcanzar, muchísimas ganas de seguir mejorando, muchísimas ganas de ganar más torneos, de seguir adelante, pero hoy me lo aplaudo, hoy me lo válido, hoy me respeto, me quiero, porque lo más importante en la vida, para alcanzar lo que quieres es tu diálogo interno”.

El traje de lujo que lucieron los deportistas mexicanos en la ceremonia de apertura de los #JuegosOlimpicos #Tokyo2020 , es una mezcla de modernidad y tradición, desarrollada por la marca @highlifemx

Lee más 👉 https://t.co/aquJZVdobM pic.twitter.com/K21ijElgCZ — Comité Olímpico MEX (@COM_Mexico) July 23, 2021

¿Cuándo inicia el golf olímpico?

El golf olímpico dará inicio del 29 de julio al primero de agosto en la rama varonil, donde nos estarán representado el tamaulipeco Abraham Ancer y el tapatío Carlos Ortiz, mientras que las damas con la capitalina Gaby López y la hidalguense María Fassi, estarán compitiendo del 4 al 7 de agosto en el Kasumigaseki Country Club de la localidad de Saitama.