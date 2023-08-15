logo deportes horizontal
BOX AZTECA SITIO.png
QUIERO VER
Fútbol

GALERÍA | Canelo Álvarez y Jermell Charlo se encuentran en Nueva York para celebrar conferencia de prensa

Canelo Álvarez se medirá ante Jermell Charlo en el mes de septiembre, pero antes se vieron las caras en Nueva York en su gira de promoción de la pelea.

Por: Rodrigo Ornelas Gutiérrez

Canelo Charlo conferencia de prensa Nueva York pelea

Amanda Westcott/SHOWTIME |

Canelo Charlo conferencia de prensa Nueva York pelea

Amanda Westcott/SHOWTIME |

Canelo Charlo conferencia de prensa Nueva York pelea

Amanda Westcott/SHOWTIME |

Canelo Charlo conferencia de prensa Nueva York pelea

Amanda Westcott/SHOWTIME |

Canelo Charlo conferencia de prensa Nueva York pelea

Amanda Westcott/SHOWTIME |

Canelo Charlo conferencia de prensa Nueva York pelea

Amanda Westcott/SHOWTIME |

Canelo Charlo conferencia de prensa Nueva York pelea

Amanda Westcott/SHOWTIME |

Canelo Charlo conferencia de prensa Nueva York pelea

Amanda Westcott/SHOWTIME |

Canelo Charlo conferencia de prensa Nueva York pelea

Amanda Westcott/SHOWTIME |

Canelo Charlo conferencia de prensa Nueva York pelea

Amanda Westcott/SHOWTIME |

Canelo Charlo conferencia de prensa Nueva York pelea

Amanda Westcott/SHOWTIME |

Canelo Charlo conferencia de prensa Nueva York pelea

Amanda Westcott/SHOWTIME |

Canelo Charlo conferencia de prensa Nueva York pelea

Amanda Westcott/SHOWTIME |

Canelo Charlo conferencia de prensa Nueva York pelea

Amanda Westcott/SHOWTIME |

Canelo Charlo conferencia de prensa Nueva York pelea

Amanda Westcott/SHOWTIME |

/
Canelo Charlo conferencia de prensa Nueva York pelea

Amanda Westcott/SHOWTIME |

Canelo Charlo conferencia de prensa Nueva York pelea

Amanda Westcott/SHOWTIME |

Canelo Charlo conferencia de prensa Nueva York pelea

Amanda Westcott/SHOWTIME |

Canelo Charlo conferencia de prensa Nueva York pelea

Amanda Westcott/SHOWTIME |

Canelo Charlo conferencia de prensa Nueva York pelea

Amanda Westcott/SHOWTIME |

Canelo Charlo conferencia de prensa Nueva York pelea

Amanda Westcott/SHOWTIME |

Canelo Charlo conferencia de prensa Nueva York pelea

Amanda Westcott/SHOWTIME |

Canelo Charlo conferencia de prensa Nueva York pelea

Amanda Westcott/SHOWTIME |

Canelo Charlo conferencia de prensa Nueva York pelea

Amanda Westcott/SHOWTIME |

Canelo Charlo conferencia de prensa Nueva York pelea

Amanda Westcott/SHOWTIME |

Canelo Charlo conferencia de prensa Nueva York pelea

Amanda Westcott/SHOWTIME |

Canelo Charlo conferencia de prensa Nueva York pelea

Amanda Westcott/SHOWTIME |

Canelo Charlo conferencia de prensa Nueva York pelea

Amanda Westcott/SHOWTIME |

Canelo Charlo conferencia de prensa Nueva York pelea

Amanda Westcott/SHOWTIME |

Canelo Charlo conferencia de prensa Nueva York pelea

Amanda Westcott/SHOWTIME |

Canelo Charlo conferencia de prensa Nueva York pelea
Canelo Charlo conferencia de prensa Nueva York pelea
Canelo Charlo conferencia de prensa Nueva York pelea
Canelo Charlo conferencia de prensa Nueva York pelea
Canelo Charlo conferencia de prensa Nueva York pelea
Canelo Charlo conferencia de prensa Nueva York pelea
Canelo Charlo conferencia de prensa Nueva York pelea
Canelo Charlo conferencia de prensa Nueva York pelea
Canelo Charlo conferencia de prensa Nueva York pelea
Canelo Charlo conferencia de prensa Nueva York pelea
Canelo Charlo conferencia de prensa Nueva York pelea
Canelo Charlo conferencia de prensa Nueva York pelea
Canelo Charlo conferencia de prensa Nueva York pelea
Canelo Charlo conferencia de prensa Nueva York pelea
Canelo Charlo conferencia de prensa Nueva York pelea

Te Recomendamos