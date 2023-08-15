GALERÍA | Canelo Álvarez y Jermell Charlo se encuentran en Nueva York para celebrar conferencia de prensa
Canelo Álvarez se medirá ante Jermell Charlo en el mes de septiembre, pero antes se vieron las caras en Nueva York en su gira de promoción de la pelea.
Amanda Westcott/SHOWTIME |
Amanda Westcott/SHOWTIME |
Amanda Westcott/SHOWTIME |
Amanda Westcott/SHOWTIME |
Amanda Westcott/SHOWTIME |
Amanda Westcott/SHOWTIME |
Amanda Westcott/SHOWTIME |
Amanda Westcott/SHOWTIME |
Amanda Westcott/SHOWTIME |
Amanda Westcott/SHOWTIME |
Amanda Westcott/SHOWTIME |
Amanda Westcott/SHOWTIME |
Amanda Westcott/SHOWTIME |
Amanda Westcott/SHOWTIME |
Amanda Westcott/SHOWTIME |
Amanda Westcott/SHOWTIME |
Amanda Westcott/SHOWTIME |
Amanda Westcott/SHOWTIME |
Amanda Westcott/SHOWTIME |
Amanda Westcott/SHOWTIME |
Amanda Westcott/SHOWTIME |
Amanda Westcott/SHOWTIME |
Amanda Westcott/SHOWTIME |
Amanda Westcott/SHOWTIME |
Amanda Westcott/SHOWTIME |
Amanda Westcott/SHOWTIME |
Amanda Westcott/SHOWTIME |
Amanda Westcott/SHOWTIME |
Amanda Westcott/SHOWTIME |
Amanda Westcott/SHOWTIME |