Ganadores Mr. Olympia 2025: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado HOY viernes 10 de octubre; Día 1 de competencias online y por internet

Sigue el Día 1 de competencia en Mr. Olyimpia 2025 EN VIVO, el certamen de fisicoculturismo más importante del mundo celebrado en Las Vegas, Nevada

Otros Deportes
Comienza la competencia de fisicoculturismo más prestigiosa de todo el mundo. El Día 1 de Mr. Olympia 2025 se pone en marcha en un año en el que el certamen cumple 60 años.

Contando con la presencia de grandes figuras como Samson Dauda, Derek Lunsford y Hadi Choopan, últimos tres campeones, el evento de culturismo también cuenta con participantes mexicanos con Karla Torres compitiendo en la categoría Women´s Physique.

Horarios de Mr Olympia 2025, viernes 10 de octubre

  • Prejuzgamiento categorías menores: 11:30 AM
  • Finales Día 1 (Incluye Ms. Olympia): 20:00 PM
  • Prejuzgamiento Mr. Olympia (Open): 20:00 PM
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!
