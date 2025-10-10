Ganadores Mr. Olympia 2025: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado HOY viernes 10 de octubre; Día 1 de competencias online y por internet

Comienza la competencia de fisicoculturismo más prestigiosa de todo el mundo. El Día 1 de Mr. Olympia 2025 se pone en marcha en un año en el que el certamen cumple 60 años.

Contando con la presencia de grandes figuras como Samson Dauda, Derek Lunsford y Hadi Choopan, últimos tres campeones, el evento de culturismo también cuenta con participantes mexicanos con Karla Torres compitiendo en la categoría Women´s Physique.

Horarios de Mr Olympia 2025, viernes 10 de octubre