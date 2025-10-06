Ganó 5 títulos en Rayados de Monterrey y hoy obtuvo otro récord que nadie se imaginaba cuando llegó

Stefan Medina es el jugador que ha levantado 5 títulos con Rayados y que este fin de semana obtuvo un récord que lo posiciona entre los mejores jugadores de Monterrey. El colombiano llegó a 384 partidos disputados con la institución regia, que lo ubica como el extranjero con más duelos en el club. Lo anterior se dio en el encuentro ante Tijuana, donde Anthony Martial fue duramente criticado.

Medina, quien estuvo a punto de salir hace un año hacia un viejo conocido , llegó a Rayados en verano de 2014, para iniciar su carrera en el futbol mexicano después de surgir de las inferiores de Atlético Nacional, equipo con el que tocó la gloria al ganar 7 campeonatos: 4 ligas, 2 Copas de Colombia y una Supercopa del país de Sudamérica.

Stefan Medina se convirtió en el jugador extranjero con más partidos disputados en Rayados de Monterrey

Los títulos de Stefan Medina con Monterrey y en la Liga BBVA MX

Stefan Medina suma 11 años en el futbol mexicano, tiempo en el que ha estado tanto en Rayados como Pachuca y en ambos clubes ha salido campeón en infinidad de veces. Según Transfermarkt estos son los 5 títulos que conquistó el colombiano:



2 Concachampions (2019 y 2021)

(2019 y 2021) 1 Liga BBVA MX (2020)

(2020) 2 Copas MX (2018 y 2020)

Medina se fue prestado al Pachuca durante poco más de un año, tiempo en que cosechó otros 2 títulos para su palmarés. El primer campeonato fue de la Liga BBVA MX en 2016, el cual se lo ganó a Rayados, mientras que el segundo fue la Concachampions de la edición 2017.

El recorrido de Stefan Medina en Rayados de Monterrey

Stefan Medina llegó a Rayados en verano de 2014, pero un año y medio después se fue cedido al Pachuca, club al que llegó en calidad de préstamo por 3 torneos. Desde entonces, el colombiano suma 8 años ininterrumpidos en el club regio y lo más impresionante es que, pese al cambio de técnicos, siempre es considerado en el cuadro titular.

Medina lleva 10 goles en 383 partidos disputados, estadísticas que se reflejan en 11 temporadas con Rayados, según la plataforma BeSoccer. Cabe destacar que en este Apertura 2025 el lateral derecho suma 10 encuentros de los 12 que van del Apertura 2025 y acumula 2 tarjetas amarillas.