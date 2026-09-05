Tras triunfar en la Liga BBVA MX este portero está en la cárcel cumpliendo una condena de 75 años

La Liga BBVA MX cuenta con historias por demás espectaculares que tienen como protagonistas a jugadores que, fuera del campo, realizaban actividades que nadie esperaba. Un ejemplo de ello ocurre con este jugador, el cual atraviesa por una condena de 75 años en prisión.

Colectivamente, al América no le alcanza

Logró tener una carrera exitosa en distintos equipos de la Liga BBVA MX como lo son Necaxa, Atlante, Chiapas y Rayados de Monterrey; sin embargo, hoy la vida de Omar, el Gato Ortiz, es totalmente distinta dado que se encuentra privado de su libertad desde hace varios años.

¿Qué pasó con el Gato Ortiz, figura de la Liga BBVA MX?

Fue en el 2010 cuando Omar, el Gato Ortiz, fue suspendido al dar positivo a dopaje mientras militaba en Rayados de Monterrey. Esto significó una sanción de dos años y fue precisamente en este periodo de tiempo en donde fue arrestado por las autoridades del estado de Nuevo León.

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¡UN GRAN PORTERO!🐱🇲🇽



Omar 'Gato' Ortiz cumple 8 años en la cárcel. Le faltan 74 años para salir libre, si se porta bien en 60 años saldría libre



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Las investigaciones arrojaron que el jugador, en ese entonces de la Liga BBVA MX, tenía vínculos con una banda de secuestradores, pues su trabajo era recuperar relaciones sociales para señalar y, a su vez, identificar a posibles víctimas, siendo parte fundamental de este grupo.

Fue así como, en enero del 2019, las autoridades correspondientes lo declararon culpable por una participación en al menos tres secuestros, motivo por el cual lo sentenciaron a una pena de 75 años de cárcel que el campeón de la Liga BBVA MX con Rayados en 2008 cumple hasta ahora.

¿Cuál es la actualidad de Omar, el Gato Ortiz?

Han pasado más de siete años desde que se declaró a Omar Ortiz como culpable de estos cargos, por lo que en estos momentos se encuentra privado de su libertad en el Centro de Reinserción Social de Cadereyta, en Nuevo León. Además, en distintas entrevistas ha confirmado que se desenvuelve como pastor dentro de prisión.