Revelan sí Gears Of War E-Day llegará a la PlayStation 5

Se trata, sin duda, de uno de los lanzamientos más esperados que habrá a lo largo del año. El Gears Of War E-Day está prácticamente a la vuelta de la esquina, motivo por el cual luce interesante saber si este videojuego llegará a la PlayStation 5 tal y como se ha mencionado recientemente.

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El Gears Of War E-Day forma parte de una de las franquicias más importantes que existen en el mundo de los videojuegos, por lo que todo lo que surge alrededor de este títulos genera tendencia en las redes sociales, sobre todo para los fanáticos que cuentan con una consola de PlayStation 5 en su hogar.

¿El Gears Of War E-Day saldrá para la PlayStation 5?

De acuerdo con información del portal Generación Xbox, y a pesar de los rumores que circularon en internet durante los últimos días, el Gears Of War E-Day no llegará para la PlayStation 5, motivo por el cual este títulos será exclusivo para la Xbox Series X | S.

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Gears of War: E-DAY es literalmente una genialidad visual.⚙️



Que bonitos se ven esos reflejos, le voy a dar bastante uso a mi Xbox Series X con este juego. #GearsOfWarEDay #Xbox pic.twitter.com/8vIBq5jx1j — Yoleo and VideoGames (@YoleoAndGames) June 18, 2026

Esta decisión fue aclarada y confirmada por Microsoft luego de los rumores que indicaban que también llegaría para Sony. Esto deriva, entre otras cosas, de la importancia que este título tiene para la empresa, pues se espera que su llegada sea un boom en cuanto a ventas se refiere.

En otras palabras, el Gears Of War E-Day formará parte de la identidad de la Xbox durante este año y se incorporará desde el primer día a la Xbox Game Pass. Del mismo modo, la fuente detalla que el videojuego también estará presente en la PC, una noticia que generó júbilo entre la comunidad.

¿Cuándo saldrá a la venta el Gears Of War E-Day?

Los reportes sostienen que el Gears Of War E-Day se estrenará oficialmente el próximo 6 de octubre del 2026; es decir, poco más de un mes antes del lanzamiento del GTA VI para la PlayStation 5. Hasta el momento, se desconoce el precio que este videojuego tendrá.