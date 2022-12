Esto dijo Georgina, pareja de Cristiano, por su suplencia con Portugal

Sorpresivamente, Cristiano Ronaldo no entró en el once inicial de Portugal para el partido contra Suiza, correspondiente a los octavos de final del Mundial Qatar 2022, en el que los lusitanos se llevaron la victoria por 6-1. Cristiano entró de cambio hasta el minuto 73 por Joao Félix. Ante esta situación, Georgina Rodríguez, pareja del futbolista, subió una serie de fotografías a las redes sociales acompañada de un fuerte texto.

“Que pena no haber podido disfrutar del mejor jugador del mundo durante los 90 minutos. La afición no ha parado de reclamarte y gritar tu nombre”, escribió Geogina.

“Ojalá que Dios y tu querido amigo Fernando sigan de la mano y nos hagan vibrar una noche más”, añadió en referencia al supuesto conflicto que habría tenido con el técnico del equipo, Fernando Santos.

Te puede interesar: Cristiano Ronaldo aclara los rumores sobre su futuro

A esto se le suma que el delantero del Benfica, Gonzalo Ramos de 21 años, quien suplió a Ronaldo, brilló al marcar un triplete frente a los suizos, aprovechando la primera titularidad que le brindó el entrenador Fernando Santos.

El conflicto entre Fernando Santos y Cristiano Ronaldo

Todo indica que la razón por la que CR7 no formó parte del once titular, tiene que ver con su molestia con el director técnico, cuando lo sacó del terreno de juego en el partido de fase de grupos ante Corea Sur, el cual perdieron 2-1.

Las grandes potencias ponen orden en Qatar | Protagonistas Extra

En la conferencia de prensa posterior al duelo contra los coreanos, Santos ya había reconocido que no le gustó nada el gesto de “berrinche” que hizo Ronaldo.

“Primero, en la entrevista ‘flash’, yo no escuché nada. Después, lo he visto por televisión y no me ha gustado nada. Los problemas se solucionan internamente, ya está hecho, todos están concentrados y disponibles para el partido de este martes. El once lo doy en el estadio. Siempre es así. Es un tema zanjado y todos están disponibles”, indicó el timonel.

Te puede interesar: Nos quedan tres finales más: Pepe, capitán de Portugal

La selección de Portugal se clasificó sin problema alguno a los Cuartos de Final tras vencer 6-1 a Suiza gracias a tres goles de Goncalo Ramos, Pepe, Guerreiro y Leao.