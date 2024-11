¡OFICIAL! Tata Martino confirma su salida del Inter Miami

Este viernes 22 de noviembre del 2024, en conferencia de prensa, Gerardo ‘Tata’ Martino confirmó su salida del Inter Miami con la MLS. El entrenador argentino detalló que por cuestiones personales no puede seguir en el equipo para el siguiente año, situación por la que necesita volver a Rosario, Argentina.

Thank you, Tata 💗🖤Head Coach Gerardo ‘Tata’ Martino leaves the club due to personal reasons.Details: https://t.co/T6FXyXuRbH pic.twitter.com/NQ3OVKBI80

— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) November 22, 2024