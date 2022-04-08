Estadísticas pronostican cómo le irá a México en Qatar 2022

México irá al Mundial de Qatar 2022 con un primer objetivo: el quinto partido. Es lo que ha buscado el combinado azteca y de la mano de Gerardo Martino, esperan conseguirlo. Sin embargo, un modelo de estadísticas ha revelado cómo le irá a la Selección Nacional en la Copa del Mundo.

La clasificación fue difícil para México. Más allá de que terminaron como segundos del Octagonal Final de la CONCACAF, tuvieron que llegar hasta la última fecha para conseguir el boleto al Mundial y quizá ese rendimiento, es el que ha hecho que las estadísticas pronostiquen un futuro no tan alentador.

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Así le irá a México en Qatar 2022, según las estadísticas

El debut de la Selección Mexicana en Qatar 2022, será enfrentando a la Polonia de Robert Lewandowski. Posteriormente se medirá a Argentina y cerrará la fase de grupos con un duelo frente a Arabia Saudita. Parece un grupo accesible, más allá del choque ante la Albiceleste.

El Modelo Elo, uno de los más usados en las casas de apuestas, pronosticó que la Selección Mexicana repetirá su historia en los últimos Mundiales. Es decir, que no logrará llegar al quinto partido. Según dichas estadísticas, la probabilidad del combinado azteca en Qatar 2022 de avanzar de los Octavos de Final apenas supera el 15%.

De igual manera, ubican a la Selección Mexicana en el puesto 15 de los candidatos a levantat la Copa del Mundo. Que los aztecas superan la fase de grupos tiene un 53.89% de posibilidades, mientras que de llegar a semifinales es de apenas el 6.53%, así como el de llegar al partido por el título, es de apenas el 2.19.

Habrá que esperar qué es lo que sucede realmente. Hasta ahora, sólo sabemos que buscarán tener una buena preparación, enfrentando a rivales como Brasil, Uruguay, Ecuador y uno más que está por confirmarse, antes de que arranque el Mundial de Qatar 2022.

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