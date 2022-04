Creo que soy la cara del peso ligero.- Gervonta Davis

Este jueves se encontraron en rueda de prensa el campeón de peso ligero de la Asociación Mundial de Boxeo, Gervonta Davis ante el retador y peligroso pugilista Rolando Romero, en evento que subió de tono, orillando al monarca a soltar declaraciones polémicas, incluida una en la que se autonomía como la cara de los pesos ligeros.

Esta tarde, desde el Barclays Center de Brooklyn, los pugilistas se encararon en la previa de su pleito a celebrarse el 28 de mayo en el mismo recinto.



Gervonta Davis, seguro de sus facultades

El campeón de la AMB, Gervonta Davis, se presentó con un look que impresionó, pero tal vez lució más la forma en la que habló ante los medios.

“(Romero) tan solo se preocupa por la fuerza y no se enfoca en nada más. Solamente me quiere noquear. Lo golpearé con una de estas (manos) y le arrancaré la nariz entera. Ellos hablan y hablan sobre noquearme temprano ya que saben que no podrán resistir”.

Afirmó que ahora, más allá de ser una división que tiene a grandes boxeadores, cree ser la cara en los ligeros.

“Yo me consagré como campeón por primera vez en este lugar, y estoy agradecido por poder estar de regreso en el Barclays Center. Quiero superar mis propios límites y demostrar que soy el mejor de este deporte. Creo que soy la cara del peso ligero y quiero estar a la altura de esa responsabilidad. Mi objetivo es ser mejor hoy de lo que era ayer”.

“Nos sentimos listos. Esta no es la primera vez que nos preparamos para enfrentar a ‘Rolly’. Nosotros vimos lo angustiado que se pone cuando tiene las luces enfocadas en él. Ya veremos cómo reacciona cuando tenga a toda la gente en contra la noche de la pelea. Ya veremos lo que este tipo hará durante la pelea cuando todas las luces estén enfocadas en él. Yo tuve que afrontar mi propio desafío en su momento y me convertí en el rival a vencer. Es hora de estar a la altura de las circunstancias”.

Romero asegura que encarará su pelea más sencilla



Rolando Romero, rival obligatorio de Gervonta, subrayó que aunque Davis sea un buen boxeador, no podrá derrotarlo en la que será su pelea más sencilla.

“Yo pienso que ‘Tank’ es un boxeador fantástico, pero esta será la pelea más fácil de mi carrera. Mi legado se potenciará cuando yo lo noquee. ’Tank’ absorbe muchos golpes, y yo creo que se va a topar con algo grande”.

“Yo ya soy una estrella, sino no estaría en esta posición. Soy uno de los pocos capaces de encabezar un pay-per-view tras 14 peleas en su carrera. Todos me subestiman. Yo comencé a pelear a los 17 y obtuve mi primer cinturón siete años después. He vencido a todos, y ‘Tank’ va a ser noqueado por mí”.

