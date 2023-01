Gervonta Davis menosprecia a Devin Haney, campeón indiscutido

El peleador Gervonta Davis, uno de los personajes del que más se habla en este inicio de año al haber arrancado con una importante pelea de título mundial, ahora se lanzó en contra del monarca indiscutido de los ligeros Devin Haney al grado de menospreciarlo.

Gervonta Davis está en todas las conversaciones de boxeo, pues apenas hace cinco días venció por nocaut a Héctor Luis García y se alista para medirse ante Ryan García el 15 de abril.

De su boca ya han salido señalamientos hacia Ryan; Eddie Hearn, promotor de DAZN, Isaac ‘Pitbull’ Cruz y ahora contra Devin Haney.

Desacredita Gervonta a Haney como campeón

El monarca de peso ligero de la AMB, Gervonta Davis acotó en una reciente declaración, su sentir sobre Haney y no se quedó con nada.

“Le dieron a Devin un cinturón. No luchó por su cinturón. Cuando se volvió indiscutible, esperó a que Kambosos ganara los cinturones. Cuando Teófimo López Jr tenía los cinturones, no peleaban. Tan pronto como peleó con Kambosos, podría haber peleado con Teófimo”, dijo Gervonta Davis en una reciente entrevista.

Agregó que “él tiene todos esos cinturones ahora, pero la gente todavía no lo conoce. No puede pelear ni en su ciudad natal, ni siquiera puede venderlo. Son solo golpes contra mí. Él sabe quién es el verdadero campeón. ¿Entiendes a lo que me refiero?”.

Esas fueron las palabras de Davis dedicadas a Haney y si bien crean polémica, son expresadas por alguien que también es campeón, que tiene un boxeo privilegiado y que presume de seguir invicto en 28 duelos, de los cuales 26 ha salido con la mano en alto por la vía del nocaut.

EFE

Los próximos retos de Devin Haney

El monarca Haney, dio cuenta en el mes de octubre, de George Kambosos Jr. en la pelea de revancha que le dio al australiano y desde entonces suena un combate ante Vasyk Lomachenko.

Los mejores posicionados en peso ligero en el que Devin Haney es campeón mundial

Devin Haney está en la posición de campeón y es el número 1 de los ligeros, seguido de Gervonta Davis, George Kambosos, Vasyl Lomachenko, William Zepeda, Frank Martin y Jeremiah Nakathila.

Luego, en el octavo puesto apareció Yoshino, Isaac Pitbull Cruz y en el décimo escalón está el argentino Gustavo Lemus.