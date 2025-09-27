Gervonta Davis pondrá fin a su carrera en el boxeo luego de pelear vs Jake Paul

Gervonta “Tank” Davis ha sacudido recientemente al mundo del boxeo con una declaración que suena definitiva, planea retirarse del deporte tras su pelea contra Jake Paul. Aunque sus palabras han generado escepticismo, las retiradas en el pugilismo rara vez son definitiva, lo cierto es que el campeón invicto se ve cansado, frustrado y listo para “salirse” cuando cierre su ciclo.

“El boxeo definitivamente dio un giro. Pasó de ser esto a aquello, y este negocio no tiene lealtad. ¿Por qué habría de importarme? Actúo en consecuencia. El boxeo está muerto”, señaló el campeón en su cuenta de X.

Gervonta Davis vs Jake Paul

El tres veces campeón del mundo enfrentará a Jake Paul el próximo 14 de Noviembre en una pelea de exhibición. El enfrentamiento consistirá en una demostración de diez rounds, donde cada round durará tres minutos y se llevará a cabo con un límite de peso de 89 kg (195 libras). Durante la velada, los boxeadores competirán con guantes que pesan 355 g (12 onzas).

Aunque no se ha hecho pública una cifra oficial, el promotor Eddie Hearn sugirió que Davis podría embolsarse entre 30 y 40 millones de dólares por esa pelea, más del doble de lo que consiguió frente a Ryan García en 2023, incluso Davis y Paul ya han apostado 2 millones de dólares al ganador.

A lo largo de su carrera, Gervonta Davis forjó un expediente extraordinario. Hasta ahora ostenta un récord invicto de 30 victorias, 28 por nocaut. Su impulso no se limita únicamente a su cansancio físico, sino que también abarca aspectos comerciales: ha declarado que su principal objetivo en este momento es “ganar dinero y retirarse”, en lugar de continuar sumando trofeos o buscando reconocimiento social.