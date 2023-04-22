Gervonta Davis agrede a César Castro | Box Azteca

Durante el día de pesaje de su pelea ante Ryan Garcia, Gervonta Davis recorrió uno de los pasillos de la Arena T-Mobile donde se encontró con Isaac ‘Pitbull’ Cruz, pugilista mexicano, y, mientras ambos se saludaban, ‘Tank’ tiró el celular que César Castro, integrante del Box Azteca Team, que estaba grabando el momento.

Ante la agresión, César Castro recogió su celular del suelo y detuvo el video que capturó lo hecho por Gervonta Davis en el día previo de su vigésimo novena pelea como pugilista profesional.

Te puede interesar: Duelo de invictos por Box Azteca: Gervonta Davis vs Ryan García desde Las Vegas

Gervonta Davis e Isaac Cruz, viejos conocidos

Isaac Cruz y Gervonta Davis se reencontraron después de su combate en Los Ángeles, California, del pasado diciembre de 2021 donde ‘Tank’ venció a ‘Pitbull’ en un compromiso que llegó hasta la distancia y los jueces le dieron la ventaja al pugilista de Baltimore. Además, para el boxeador mexicano significó la segunda derrota en su carrera.