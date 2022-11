Ghana en la fase de grupos: Rivales, partidos y posibles cruces

La Selección de Ghana participará en su cuarta Copa del Mundo en Qatar 2022. Sorprendentemente no calificaron a Rusia 2018 luego de haber participado en la últimas tres ediciones.

En Alemania 2006 hicieron su debut en los Mundiales. Estaban en el entonces considerado “grupo de la muerte” junto con Italia, República Checa y Estados Unidos. Avanzaron como segundo lugar sumando seis puntos y en los octavos de final cayeron 3-0 ante la Brasil de Ronaldo.

En Sudáfrica 2010 superaron la primera fase, compartieron grupo con Alemania, Australia y Serbia y se colocaron en el segundo sitio del sector. En octavos de final derrotaron a Estados Unidos en tiempo extra.

Se convirtieron en la tercera selección africana en alcanzar los cuartos de final en donde protagonizaron uno de los partidos más recordados de las Copas del Mundo.

Se enfrentaron a Uruguay y empataron a un gol en tiempo regular. En el último minuto de la prorroga, el ‘charrúa’ Luis Suárez detuvo un gol cantado con la mano, por lo que vio la tarjeta roja y se marcó la pena máxima. Asamoah Gyan fue el encargado de cobrar el penal y lo falló. Desde los 11 pasos Uruguay avanzó a semis frenando la histórica partición de la Selección de Ghana.

En su tercera participación consecutiva, en Brasil 2014 la selección africana se enfrentó a un grupo muy duro. Estaba nuevamente con Alemania y Estados Unidos además de la Selección de Portugal. En aquella ocasión no lograron superar la primera fase.

Ghana en el Mundial de Qatar 2022

En Qatar 2022, Ghana conforma el Grupo H junto con Portugal, Corea del Sur y Uruguay.

24 de noviembre: Portugal vs Ghana

28 de noviembre: Corea del Sur vs Ghana

2 de diciembre: Ghana vs Uruguay

En caso de superar la primera ronda se medirá ante alguna selección del Grupo G, conformado por Brasil, Serbia, Suiza y Camerún.

