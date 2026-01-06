GIGANTE de Europa anuncia a su nuevo director técnico

Nueva era en el Chelsea Football Club, Liam Rosenior es el nuevo director técnico de los Blues tras la salida de Enzo Maresca hace apenas unos días. El estratega inglés llega procedente del Racing de Strasbourg; equipo que pertenece al conglomerado Blue & Co, que también es dueño del cuadro de la Premier League.

Te puede interesar: ÚLTIMO MOMENTO: Pumas va por BICAMPEÓN de la Liga MX

Así lo dio a conocer el Chelsea a través de sus canales oficiales acompañado de un mensaje por parte de Rosenior: "Este es un club con un espíritu único y una orgullosa historia de ganar trofeos. Mi trabajo es proteger esa identidad y crear un equipo que refleje estos valores. Es una oportunidad que no podía rechazar.'', destacó el británico en su primera aparición como nuevo DT blue.

Words from Liam Rosenior. 💬💙 — Chelsea FC (@ChelseaFC) January 6, 2026

Formado en el futbol inglés

Rosenior empezó su carrera en los banquillos en el Derby County como formador individual, en el mismo club fue entrenador asistente en 2021 y después le dieron la oportunidad en 2022 como estratega interino. A finales de ese mismo año, el Hull City lo contrató como director técnico y en 78 partidos promedió casi 1.40 puntos por cotejo.

Fue hasta 2024 que le llegó la propuesta del Strasbourg y la aceptó en su primera aventura fuera del futbol británico. En su etapa como DT del cuadro francés los llevó hasta a clasificarse a la Conference League y ser uno de los equipos protagonistas de la Ligue 1 junto al Paris Saint Germain, el Olympique Lyon, el Olympique de Marsella y el LOSC Lille.

Finalmente el vínculo es hasta 2032 y se habla de un plan muy ambicioso por parte de la directiva de Blue & Co junto con Liam Rosenior. Actualmente, el Chelsea es quinto de la Premier League con 31 puntos y buscan cerrar la temporada en puestos de UEFA Champions League.