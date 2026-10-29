Gilberto Mora en el Estadio Banorte: 4 fotos que puedes usar de fondo de pantalla de celular

Así como Gilberto Mora volvió a jugar ante el América, también protagonizó uno de los momentos más emotivos del empate 1-1 entre las Águilas y los Xolos de Tijuana. El joven mexicano regresó tras las lesiones y recibió una ovación de los aficionados locales en el Estadio Banorte (antes conocido como Estadio Azteca). Se viralizaron varias fotos.

Mientras muchos se preguntan por el próximo partido del América tras el empate con los Xolos, otros se quedaron con las imágenes del regreso del mediocampista. Su reaparición generó entusiasmo entre los seguidores que acudieron al inmueble y dejó varias fotografías que los aficionados mexicanos pueden utilizar como fondo de pantalla de su celular.

La espectacular ovación que se llevó Gilberto Mora

La expectativa por el regreso de Gilberto Mora se hizo evidente entre los asistentes al Estadio Banorte. Muchos acudieron con la intención de ver al joven de Tijuana, que volvió a tener minutos después de varias semanas fuera de las canchas. Su presencia despertó un entusiasmo especial, incluso antes de que entrara al partido.

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El momento más esperado llegó al minuto 57, cuando ingresó de cambio. La ovación que recibió sorprendió por su intensidad, incluso aunque el América jugaba como local. Con 18 años recién cumplidos, Mora volvió a despertar el entusiasmo de seguidores que querían verlo de cerca.

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¿Cuántos partidos se perdió Gil Mora por lesión en Tijuana?

Gilberto Mora estuvo fuera de las canchas durante poco más de un mes por dos lesiones y el proceso de recuperación. Sus molestias en el tobillo y la inflamación de cadera lo mantuvieron fuera de Xolos desde el 26 de septiembre.

Durante ese periodo, Mora se perdió 5 encuentros de Liga MX por lesión. Ante América regresó a la actividad y tuvo una intervención ofensiva con un disparo de media distancia. Después del partido, aseguró que tenía muchas ganas de volver y que se sentía al 100%.

Las mejores fotos de Gilberto Mora en el Estadio Banorte (antes Azteca)

El regreso de Mora dejó varias imágenes que circularon entre los aficionados, desde su ingreso al campo hasta sus intervenciones durante el partido contra América.

Estas son 4 fotografías del joven mexicano que puedes elegir para personalizar el fondo de pantalla de tu celular: