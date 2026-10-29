Rival, fecha y HORA EXACTA del próximo partido del Club América tras el empate con Tijuana

Luego del empate entre el Club América y los Xolos de Tijuana, el equipo azulcrema tendrá un nuevo compromiso en el Apertura 2026 de la Liga BBVA MX. Su próximo rival será el Deportivo Toluca FC, en un encuentro correspondiente a la Jornada 15, importante para sus aspiraciones de mantenerse en la cima de la clasificación.

Así como hay rumores de salida de Santiago Baños del América, el equipo dirigido por Guillermo Almada debe concentrarse en el cierre de la fase regular. Con 28 puntos, las Águilas ocupan el primer lugar de la tabla, aunque Cruz Azul y Chivas los siguen de cerca con 26 unidades cada uno.

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América vs. Toluca: fecha y hora del partido

El Club América recibirá a Toluca el sábado 31 de octubre de 2026, a las 21:10 horas del centro de México. El partido se disputará en el Estadio Banorte, en la Ciudad de México, por la Jornada 15 del Apertura 2026.

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¿Cómo llega América al duelo con Toluca?

Las Águilas llegan a este compromiso después de igualar 1-1 ante Tijuana en su partido pendiente. Miguel Borja marcó el gol del conjunto azulcrema, que buscará sumar tres puntos en casa para defender el liderato del campeonato.

El América se mantiene en el primer puesto con 28 puntos. Cruz Azul y Chivas acumulan 26 unidades, por lo que un tropiezo podría complicar la posición del equipo en la recta final de la fase regular.

Después del empate ante Tijuana, Guillermo Almada señaló que a su equipo le faltó contundencia, pese a generar varias ocasiones de gol. Ante Toluca, los de Coapa intentarán mejorar su eficacia frente a la portería y aprovechar la localía.

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¿Cómo llega Toluca al partido contra el América?

El Deportivo Toluca ocupa el 5º lugar con 23 puntos, pero atraviesa una racha negativa: acumula 6 partidos consecutivos sin ganar en la Liga MX. Su último resultado fue un empate 1-1 frente al Club León, como visitante, por la Jornada 14, con un gol del uruguayo Federico Viñas.

Antes de ese encuentro, los Diablos Rojos igualaron ante Tijuana (2-2) y Atlético de San Luis (1-1), además de perder frente a Tigres por 3-2. La mala racha contrasta con su comienzo de torneo, cuando llegó a ocupar el liderato y consiguió 17 de sus 23 puntos actuales durante las primeras jornadas.

