¡Sonríe la Selección Mexicana! Futbolista regresa a entrenar con su equipo a meses de la Copa Mundial de la FIFA 2026™
La Selección Mexicana podría tener el regreso de un futbolista clave para la Copa Mundial de la FIFA 2026™ pues ha regresado a entrenar con su club
La Selección Mexicana empieza a recibir buenas noticias pues el pasado martes 31 de marzo del 2026, confirmaron que un futbolista que la afición considera clave, ha vuelto a entrenar al parejo de sus compañeros y podría ser convocado para la Copa Mundial de la FIFA 2026™.
Se trata de la jóven promesa, Gilberto Mora. El conjunto de Xolos de Tijuana confirmó en sus redes sociales que Mora ha regresado a los entrenamientos con el equipo y compartió un video en el que se logra ver al futbolista dominando el balón.
Guess who’s back? 👀⭐️ pic.twitter.com/mk99vYtkQp
— Xolos (@Xolos) March 31, 2026
Si bien, en las últimas semanas Javier Aguirre ya había revelado que el futbolista estaba teniendo una buena recuperación de su lesión y estaba cerca de regresar a la canchas, con la publicación de Xolos de Tijuana se confirma que podrá tener minutos en el cierre del torneo y puede ser considerado para ser convocado con la Selección Mexicana.
La lesión que alejo a Gilberto Mora
Gilberto Mora se ha perdido gran parte del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX debido a una lesión de pubalgia (dolor en la zona del pubis/ingle). La molestia lo alejó de las canchas por 9 jornadas y perderse de varios partidos.
Los juegos en los que no pudo estar Mora son:
- Rayados de Monterrey vs Xolos de Tijuana Jornada 4
- Xolos de Tijuana vs Puebla Jornada 5
- Toluca vs Xolos de Tijuana Jornada 6
- Xolos de Tijuana vs Mazatlán Jornada 7
- Xolos de Tijuana vs Pumas Jornada 8
- Atlas vs Xolos de Tijuana Jornada 9
- Xolos de Tijuana vs Santos Jornada 10
- León vs Xolos de Tijuana Jornada 11
- Necaxa vs Xolos de Tijuana Jornada 12
Con la ausencia de Mora, Xolos de Tijuana registra solo una victoria, por lo que ha tenido cuatro empates y cuatro derrotas en su ausencia.