¡Sonríe la Selección Mexicana! Futbolista regresa a entrenar con su equipo a meses de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

La Selección Mexicana empieza a recibir buenas noticias pues el pasado martes 31 de marzo del 2026, confirmaron que un futbolista que la afición considera clave, ha vuelto a entrenar al parejo de sus compañeros y podría ser convocado para la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Se trata de la jóven promesa, Gilberto Mora. El conjunto de Xolos de Tijuana confirmó en sus redes sociales que Mora ha regresado a los entrenamientos con el equipo y compartió un video en el que se logra ver al futbolista dominando el balón.

Si bien, en las últimas semanas Javier Aguirre ya había revelado que el futbolista estaba teniendo una buena recuperación de su lesión y estaba cerca de regresar a la canchas, con la publicación de Xolos de Tijuana se confirma que podrá tener minutos en el cierre del torneo y puede ser considerado para ser convocado con la Selección Mexicana.

La lesión que alejo a Gilberto Mora

Gilberto Mora se ha perdido gran parte del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX debido a una lesión de pubalgia (dolor en la zona del pubis/ingle). La molestia lo alejó de las canchas por 9 jornadas y perderse de varios partidos.

Los juegos en los que no pudo estar Mora son:

Rayados de Monterrey vs Xolos de Tijuana Jornada 4

Xolos de Tijuana vs Puebla Jornada 5

Toluca vs Xolos de Tijuana Jornada 6

Xolos de Tijuana vs Mazatlán Jornada 7

Xolos de Tijuana vs Pumas Jornada 8

Atlas vs Xolos de Tijuana Jornada 9

Xolos de Tijuana vs Santos Jornada 10

León vs Xolos de Tijuana Jornada 11

Necaxa vs Xolos de Tijuana Jornada 12

Con la ausencia de Mora, Xolos de Tijuana registra solo una victoria, por lo que ha tenido cuatro empates y cuatro derrotas en su ausencia.

