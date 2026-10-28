¡Gilberto Mora está de regreso! Viajó con Xolos a la CDMX para enfrentar al América; ¿Volverá a jugar? Esto sabemos

¿Gilberto Mora juega ante América o no?. Este martes por la mañana, la joven figura de los Xolos de Tijuana realizó trabajo en cancha e incorporó el balón a su rutina de rehabilitación. Tras mantenerse fuera de circulación durante prácticamente un mes, la joya mexicana muestra importantes avances físicos que abren la puerta a un esperado regreso para el partido ante las Águilas en la cancha del Estadio Banorte, por lo menos para entrar de cambio.

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El técnico del cuadro perruno, Sebastián "Loco" Abreu, evaluará su evolución física en las próximas horas y decidirá de último minuto si lo incluye en la convocatoria para este compromiso de la Liga BBVA MX. Gilberto Mora no ve acción en un terreno de juego desde el pasado 26 de septiembre, cuando tuvo participación con la Selección Mexicana ante Colombia donde anoto un soberbio gol que le dio la igualada al conjunto de Rafa Márqiuez. Desde aquel momento, una molestia física lo alejó de las canchas, obligándolo a perderse varias fechas cruciales del torneo local.

Los números de Gilberto Mora en el Torneo Apertura 2026

Pese a la inactividad y a haber disputado solo 7 partidos (alrededor de 500 minutos) en el Apertura 2026, la influencia ofensiva del mediocampista ha sido sobresaliente. El juvenil registra 5 goles y 1 asistencia en la presente campaña de la Liga BBVA MX, firmando una cuota goleadora determinante que lo mantiene como uno de los elementos con mayor pegada en el ataque del cuadro de Tijuana.

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¿Qué equipos de Europa buscan fichar a Gilberto Mora?

El vertiginoso ascenso del talentoso volante no solo impacta en la Liga BBVA MX, sino que ha resonado con fuerza en el viejo continente. Múltiples clubes de élite europea siguen de cerca sus pasos, entre los que destacan potencias como Liverpool, Bayern Munich, Real Madrid, Barcelona y Arsenal.

Es justamente el Arsenal de Inglaterra el equipo que ha tomado la delantera en las negociaciones. Reportes desde Europa señalan que la directiva de los Gunners, encabezada por Mikel Arteta, busca adelantarse a sus competidores y habría presentado una propuesta formal para asegurar el fichaje de Morita. La intención de la escuadra londinense es concretar la operación para sumarlo a sus filas lo antes posible en el mercado de invierno.

