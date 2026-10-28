HORA EXACTA para ver América vs Xolos partido pendiente de la Jornada 7, ¿Será una noche lluviosa en el Estadio Banorte?

Las Águilas del América reciben en el Estadio Banorte a los Xolos de Tijuana para disputar su compromiso pendiente de la Jornada 7 del Torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX este este miércoles 28 de octubre.

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¿A qué hora juega América vs. Xolos?

El inicio del duelo está pactado exactamente para las 21:00 horas (tiempo del centro de México).

Encuentro: América vs. Xolos de Tijuana (Jornada 7 - Pendiente)

América vs. Xolos de Tijuana (Jornada 7 - Pendiente) Fecha: Miércoles 28 de octubre de 2026

Miércoles 28 de octubre de 2026 Hora exacta: 21:00 hrs (Tiempo del Centro de México)

21:00 hrs (Tiempo del Centro de México) Sede: Estadio Banorte

¿Cómo llegan América y Xolos a este encuentro?

El conjunto del América llega golpeado tras caer en casa 1-2 ante Pachuca el domingo pasado, tropezón que cortó una racha invicta como local de seis partidos (G3, E3). Pese al descalabro, el equipo de Guillermo Almada se mantiene en la cima de la tabla general con 27 unidades, respaldado por sus 8 victorias (G8, E3, P2) y la ofensiva más letal del certamen, la cual suma 33 goles para un promedio de 2.53 por encuentro. No obstante, las Águilas están en deuda ante su afición, pues registran tres juegos consecutivos sin ganar en el Estadio Banorte (E2, P1); un triunfo les urge para mantener distancia frente a Cruz Azul y Guadalajara, sus más cercanos perseguidores.

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Por su parte, los Xolos dirigidos por Sebastián "Loco" Abreu viene con el impulso anímico de haber goleado 4-1 a Santos Laguna. Dicho resultado puso fin a seis fechas de sequía (E4, P2) y metió al equipo en zona de Liguilla. Con balance de 5 victorias, 5 empates y 3 derrotas, Tijuana busca dar la sorpresa como visitante, condición en la que no sabe ganar en el torneo (E4, P1). Además, el conjunto perruno deberán romper una pesada hegemonía histórica, ya que acumulan 14 visitas seguidas a la capital sin vencer al América (E2, P12).

¿Cómo estará el clima a la hora del partido América vs Xolos?

Para la hora del partido entre América y Xolos (21:00 horas del miércoles 28 de octubre de 2026), el pronóstico en la Ciudad de México contempla una temperatura de 18°C con condición de posibilidad de chubascos (20% de probabilidad de lluvia), viento de 3 mph del noroeste y una humedad relativa del 64%.