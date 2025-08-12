¿Giorgos Giakoumakis sería valorado en Paok? El precio y la efectividad de sus compañeros más caros

La salida de Giorgos Giakoumakis del Cruz Azul no fue de la mejor manera , pero ahora el griego tendrá una nueva aventura en su país con el PAOK, pero el reto del delantero no solamente es hacer goles, sino ganarse un lugar a lado de poderosos futbolistas. Para eso deberá recuperar su nivel futbolístico y en el mercado de transferencias, ya que de estar valuado en más de 10 millones de euros, actualmente cayó a 7M.

El plantel del PAOK tiene en la actualidad un valor de casi 82 millones de euros, siendo en Grecia el tercer club mejor valuado, solamente por debajo del Olympiacos (111 MdE) y del Panathinaikos FC (95 MdE), datos revelados por el portal Transfermarkt. Un dato a destacar es que solamente se iría a préstamo al PAOK y Cruz Azul recibió 2 millones de dólares, de acuerdo a distintas fuentes locales.

@giakoum9_official Giorgos Giakoumakis podría irse del equipo a Grecia, pero también existe a opción de que Cruz Azul se lo quede ante la caída de Luka Jovic

Con Giakoumakis como jugador del PAOK, el ex delantero del Cruz Azul sí estaría valuado entre los más costosos de la plantilla, pues estaría en el top 10 ocupando el sexto sitio, por debajo de Giannis Konstantelias, Andrija Zivkovic, Kiril Despodov, Fedor Chalov y Mady Camara.

Los rivales de Giakoumakis en el PAOK no son para preocuparse

De los jugadores mencionados, Despodov es el único que se encuentra lesionado y en dudas para el inicio de la Liga Griega, pero en relación al ex delantero La Máquina, sus principales rivales en la delantera son Fedor Chalov, Dimitrios Chatsidis y Anetis Mythou.

Entre Chalov, Chatsidis y Mythou, el que lleva ventaja sobre Giakoumakis es el primero, pues acumula 41 partidos y se hizo presente con 5 goles y 7 asistencias, y ha militado en equipos como CSKA de Moscú y FC Basilea.

Anestis Mythou tiene solamente 18 años y es canterano del PAOK, por lo que el equipo griego intentará darle minutos para que vaya agarrando confianza y se pueda quedar en algún momento como el titular del equipo.

Por su parte, Dimitrios Chatsidis también es un futbolista proveniente de las fuerzas básicas del PAOK y se encuentra militando en la Sub19 sin tener aún oportunidad de jugar en el primer equipo. ¿Logrará imponerse Giakoumakis?