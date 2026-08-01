Giovani dos Santos vuelve a las canchas con anuncio de la Selección Mexicana incluido

Giovani dos Santos lleva cinco años retirado del futbol luego de haber tenido una última etapa en el Club América. Con más de 100 partidos en la Selección Mexicana, el delantero se convirtió en un emblema del balompié nacional. Sin embargo, el combinado azteca realizó un anuncio inesperado sobre el regreso del exfutbolista para el año 2027, aunque no será precisamente para las canchas.

Giovani dos Santos formará parte del EA FC 27

A través de sus redes sociales oficiales, la Selección Mexicana anunció el regreso de uno de los hermanos Dos Santos para la franquicia de videojuegos EA Sports FC 2027. Resulta que el avatar del exfutbolista mexicano estará disponible para ser utilizado en la modalidad de Salón de FUT de la versión Ultimate.

"Hay regresos que se sienten diferentes. Giovani dos Santos llega al Salón de FUT™. Reserva Ya EA SPORTS FC™ 27 Ultimate Plus Edition”, es lo que se puede leer en la publicación del combinado azteca con la portada del videojuego y junto a la imagen del atacante con pasado en Barcelona. “Volvió Giovani dos Santos”, se lee en la portada.

Hay regresos que se sienten diferentes. 🇲🇽✨



Giovani dos Santos llega al Salón de FUT™. Reserva Ya EA SPORTS FC™ 27 Ultimate Plus Edition. pic.twitter.com/78wyyuHFYZ — Selección Nacional (@miseleccionmx) July 31, 2026

Cabe destacar que Giovani dos Santos no forma parte de la franquicia desde la edición del año 2021, cuando la empresa Electronic Arts contaba con la licencia de la Liga BBVA MX. Para esta nueva edición, el exAmérica regresará para formar parte de la nueva categoría ‘Salón de FUT’ que reconoce a las figuras que lograron hacer historia en la modalidad de Ultimate Team.

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La Liga BBVA MX regresará al EA FC 27

Después de cuatro ediciones consecutivas ausente, la Liga BBVA MX regresará oficialmente a la franquicia de Electronic Arts en EA Sports FC 27. La última entrega que contó con el campeonato mexicano fue FIFA 22, antes del acuerdo de exclusividad que la competencia firmó con Konami para aparecer en eFootball.

El nuevo convenio permitirá utilizar a los 18 clubes de la Liga MX con sus plantillas, escudos y uniformes oficiales. El campeonato también estará disponible en los modos Carrera de Mánager y Carrera de Jugador, con su estructura de torneos Apertura y Clausura.

Además, la alianza multianual contempla la presencia del futbol mexicano en EA Sports FC Mobile, donde tendrá cartas, campañas y eventos especiales. EA todavía no confirmó cuáles estadios mexicanos serán incluidos. EA Sports FC 27 se lanzará mundialmente el 25 de septiembre de 2026, con acceso anticipado desde el día 18 para determinadas ediciones.