Giovanni Reyna pudo ser separado del grupo de EEUU durante Qatar 2022

Tras la eliminación de Estados Unidos de la Copa del Mundo de Qatar 2022, Gregg Berhalter, director técnico de la selección, destapó la polémica alrededor del grupo de la selección por una supuesta indisciplina de uno de los convocados; reportes indican que habría sido Giovanni Reyna.

En sus declaraciones, el director técnico de la selección de las barras y las estrellas no mencionó el nombre del jugador involucrado en la polémica; sin embargo, medios especializados aseguran que es el futbolista estadounidense del Borussia Dortmund. Giovanni Reyna solo participó en 51 minutos durante dos partidos en la Copa del Mundo de Qatar 2022.

El único mexicano en la final de un Mundial | Pergaminos de México

Te podría interesar: ¿Por qué los partidos de Qatar 2022 son los más largos de la historia?

Las palabras de Gregg Berhalter sobre Giovanni Reyna

“Era uno de los 26 convocados, estaba claro para todos. Nuestro cuerpo técnico discutió durante horas sobre qué hacer con este jugador. Estábamos a punto de comprarle un boleto de avión. Eso muestra que tan extrema era la situación”, fueron las palabras del director técnico de Estados Unidos en una plática para The HOW Institute for Society en la ciudad de Nueva York.

La participación de Estados Unidos en Qatar 2022

La Selección de Estados Unidos fue una de las cinco que acabó la fase de grupos de la Copa del Mundo de Qatar 2022 de manera invicta: empataron contra Gales e Inglaterra y derrotaron a Irán en la última fecha para acabar en la segunda posición de su sector. En la ronda de octavos de final, se enfrentaron a Países Bajos y fueron eliminados por marcador de 3-1.

La respuesta de Giovanni ante las palabras de Gregg Berhalter

“Esperaba no hacer comentarios sobre asuntos en la Copa del Mundo. Creo que las cosas que suceden en un entorno de equipo deberían permanecer privadas. [...] Justo antes del mundial, el entrenador Berhalter me dijo que mi papel en el torneo sería muy limitado. Estaba devastado. Soy alguien que juega con orgullo y pasión. El fútbol es mi vida, y creo en mis habilidades. [...] El entrenador siempre ha dicho que los problemas que surjan con el equipo se quedarán “en casa” para que podamos centrarnos en la unidad del equipo y el progreso. [...] Amo a mi equipo, amo representar a mi país, y me estoy concentrando ahora sólo en mejorar y crecer como jugador de fútbol y como persona”, publicó Giovanni Reyna en su cuenta de Instagram.

Te podría interesar: ¿Mucho calor? Afición se queja del frío en los estadios de Qatar 2022

Giovanni Reyna es parte del gran proyecto de Estados Unidos

La Selección de Estados Unidos se prepara para ser anfitrión mayorista de la próxima Copa del Mundo de Norteamérica 2026, junto con México y Canadá. Para la justa mundialista, el conjunto nacional estadounidense espera tener su mejor participación en la historia de los mundiales; para ello, la preparación involucra tener a jugadores compitiendo en el máximo nivel del futbol internacional: Giovanni Reyna es uno de ellos.