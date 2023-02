Glendale, Arizona: Historia, clima y equipos de la ciudad

Estamos a unos cuantos días de que la fiebre por el Super Bowl LVII esté a tope en Arizona. Los Kansas City Chiefs y los Philadelphia Eagles se enfrentarán en el duelo por el título de la NFL el próximo domingo 12 de febrero en el State Farm Stadium de Glendale, una ciudad ubicada a 10 millas al noroeste de Phoenix. Aquí te contamos lo que debes saber acerca de la sede.

Historia en los Super Bowls en Arizona

Este será el tercer Super Bowl que acogerá el State Farm Stadium, originalmente llamado University of Phoenix Stadium.

El primero de ellos fue en 2008, cuando el estadio llevaba apenas dos años de haberse inaugurado y el partido que se disputó fue New York Giants vs New England Patriots, que terminaron ganando los Gigantes de Eli Manning por marcador de 17-14.

El segundo Super Bowl disputado en ese recinto se jugó el 1 de febrero de 2015, un partidazo que se llevaron los Patriots por 28-24 ante los Seattle Seahawks.

¿Cuál es el clima en Glendale, Arizona?

El clima en Phoenix y Glendale, Arizona, puede llegar a ser muy caluroso en verano y frío en invierno. Sin embargo, febrero es un mes considerablemente templado y agradable para los visitantes.

Para los días previos y posteriores al Super Bowl LVII se esperan días soleados con temperaturas mínimas de siete grados Celsius y máximas de 21.

¿Cuáles son los equipos de la ciudad?

Tomando en cuenta a Glendale como parte de Phoenix, la oferta deportiva del lugar es sumamente atractiva. Los Arizona Cardinals de la NFL figuran como uno de los equipos más importantes, e incluso con una de las mejores plantillas de la liga. Para su mala fortuna, lesiones y malas decisiones han impedido que esta franquicia avance a los playoffs este año.

Por otra parte, en baloncesto están los Phoenix Suns de la NBA, que actualmente ocupan el séptimo lugar de la Conferencia Oeste y que el año pasado avanzaron hasta las semifinales de conferencia, siendo uno de los candidatos al título.

Otro equipo no menos relevante para la ciudad son los Arizona Diamondbacks de las Grandes Ligas de Beisbol, equipo que en 2001 fue campeón de la Serie Mundial.

También están los Arizona Coyotes de la NHL de hockey sobre hielo, que disputan sus partidos como locales en el Gila River Arena, ubicado en Glendale.

Horario y dónde ver el Super Bowl LVII

El Super Bowl LVII lo podrás ver el próximo domingo 12 de febrero a las 5pm a través de la señal de Azteca 7, aztecadeportes.com y nuestra App Oficial. Vive un Super Bowl fuera de este mundo.