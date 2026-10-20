Juárez vs Atlante | Resumen y Goles | Highlights | J13 | Apertura 2026 | Liga MX | Azteca Deportes

¡JUÁREZ VS ATLANTE! Disfruta el resumen del partido, los goles, las mejores jugadas y los momentos más emocionantes de la Jornada 13 del Apertura 2026 de la Liga MX. 🐎⚔️🦓 Revive las mejores acciones de FC Juárez contra Atlante, las atajadas, las oportunidades de gol y las jugadas que marcaron este enfrentamiento del futbol mexicano. 🏆 No te pierdas los mejores highlights, goles y resúmenes de la Liga MX Apertura 2026 en Azteca Deportes.