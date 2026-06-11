¡EXPLOTA EL ESTADIO! Raúl Jiménez desata la locura y pone el 2-0 para México 🇲🇽⚽
Cuando más lo necesitaba la afición mexicana, apareció Raúl Jiménez. El delantero definió con autoridad para marcar el 2-0 ante Sudáfrica y provocar una auténtica explosión de emociones en el Estadio Ciudad de México.
¡GOOOOOL DE RAÚL JIMÉNEZ!
El Estadio Ciudad de México estalló en júbilo cuando Raúl Jiménez apareció para marcar el segundo gol de la Selección Mexicana. El delantero mexicano definió con categoría y puso el 2-0 sobre Sudáfrica, haciendo vibrar a miles de aficionados en una noche inolvidable.