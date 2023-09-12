Segundo gol de Uzbekistán
Gol de Uzbekistán Revive el segundo gol ante México

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¡Gol de Turgunboev! México 1-2 Uzbekistán | Partido Amistoso

En los últimos minutos del primer tiempo, Uzbekistán logró llevarse la ventaja con un gran gol de Turgunboev y México deberá recomponer para la seguna mitad

Por: Azteca Deportes

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