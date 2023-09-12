¡Gol de Turgunboev! México 1-2 Uzbekistán | Partido Amistoso

Gol de Uzbekistán Revive el segundo gol ante México Continuar con Google Continuar con correo También te puedes autenticar con Tengo un problema Al ingresar reconoces estar de acuerdo con el Aviso de Privacidad Azteca Deportes Selección Azteca Video ¡Gol de Turgunboev! México 1-2 Uzbekistán | Partido AmistosoEn los últimos minutos del primer tiempo, Uzbekistán logró llevarse la ventaja con un gran gol de Turgunboev y México deberá recomponer para la seguna mitad Publicado 12/09/2023 | 🕑 19:10 | Actualizado 🕑 15:53 Por: Azteca Deportes Tags relacionados Selección Mexicana