GOLAZO del Fulham con intervención de Raúl Jiménez (Video)

Raúl Jiménez fue protagonista de un golazo de calidad pura en el duelo entre Fulham y Crystal Palace correspondiente a la Jornada 15 de la Premier League. El conjunto londinense logró empatar el marcador gracias a una acción del mexicano, quien firmó una asistencia de lujo para que Harry Wilson definiera con categoría.

La jugada se produjo al borde del área, cuando Raúl Jiménez recibió el balón y, con visión de juego, habilitó a Wilson con un pase preciso. El atacante galés controló de manera impecable y, sin dudar, sacó un disparo cruzado que venció al arquero rival por el costado izquierdo. Una acción que levantó a la afición en Craven Cottage y que significó el 1-1 parcial al medio tiempo.

El gol fue descrito como una brillante definición, y no es para menos: la combinación entre el delantero mexicano y su compañero mostró la capacidad de Fulham para generar peligro con toques rápidos y efectivos. Jiménez, que ha buscado recuperar protagonismo en Inglaterra, volvió a demostrar que su aporte va más allá de los goles, siendo clave en la construcción ofensiva del equipo.

Raúl Jiménez suma dos goles y dos asistencias en lo que va de la temporada inglesa.

Harry Wilson's beautiful goal!



Premier League | 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Fulham 1-1 Crystal Palacepic.twitter.com/Ch2RrrpICt — Goals Xtra (@GoalsXtra) December 7, 2025

También te puede interesar:

