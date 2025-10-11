Golazo de Luis Díaz | México 0 - 2 Colombia | Fecha FIFA 11 Octubre
¡Luis Díaz lo volvió a hacer! En el partido amistoso entre México y Colombia, Luis Fernando Díaz marcó el segundo gol para la selección cafetera, ampliando la ventaja y demostrando por qué es uno de los jugadores más desequilibrantes del continente.
