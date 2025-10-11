¡James con clase y Vega con poder! Sombrerito y riflazo que noquea a Ditta | México vs Colombia
¡Magia y potencia en una sola jugada! Durante el México vs Colombia, James Rodríguez dejó su sello con un sombrerito elegante, pero fue Alexis Vega quien cerró la secuencia con un riflazo brutal que terminó dejando a Ditta en el césped.
