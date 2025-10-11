deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
Selección Azteca
Video

¡James con clase y Vega con poder! Sombrerito y riflazo que noquea a Ditta | México vs Colombia

¡Magia y potencia en una sola jugada! Durante el México vs Colombia, James Rodríguez dejó su sello con un sombrerito elegante, pero fue Alexis Vega quien cerró la secuencia con un riflazo brutal que terminó dejando a Ditta en el césped.

Azteca Deportes
Selección Azteca
Compartir

¡Magia y potencia en una sola jugada! Durante el México vs Colombia, James Rodríguez dejó su sello con un sombrerito elegante, pero fue Alexis Vega quien cerró la secuencia con un riflazo brutal que terminó dejando a Ditta en el césped.

Selección Mexicana
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

Te Recomendamos

Thumbnail
Selección Azteca
¡GOL CON OLOR A MUNDIAL! Golazo de Jefferson Lerma | Mexico 0 - 3 Colombia | Fecha Fifa 11 Octubre
Thumbnail
Selección Azteca
Golazo de Luis Díaz | México 0 - 2 Colombia | Fecha FIFA 11 Octubre
Thumbnail
Selección Azteca
¡Orbelín perdona! México deja ir el empate | México vs Colombia
Thumbnail
Selección Azteca
Johan Vásquez salva a México | Gran cobertura ante descolgada de Colombia | México vs Colombia
GOL colombia.jpg
Selección Azteca
Gol de Jhon Lucumí | Colombia se adelanta 0-1 ante México con juagada a balón parado
Thumbnail
Selección Azteca
Santiago Giménez contra el mundo | Disparo que casi sorprende a Colombia | México vs Colombia
james.jpg
Selección Azteca
¡James Rodríguez da el primer aviso! Colombia presiona a México | México vs Colombia
Thumbnail
Selección Azteca
Entrevista con Erick Sánchez: Ver jugar a Gilberto Mora es impresionante | TV Azteca Deportes
Thumbnail
Selección Azteca
¡Chiquito Sánchez va por su revancha! Regresa con la Selección Mexicana | Rumbo al Mundial 2026
Thumbnail
Selección Azteca
Entrevista con Yael Padilla: ¡QUEREMOS EL TITULO" | Mundial Sub-20
×
×