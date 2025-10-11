Johan Vásquez salva a México | Gran cobertura ante descolgada de Colombia | México vs Colombia
¡Jugada clave en defensa! Durante el amistoso entre México y Colombia, el defensor mexicano Johan Vásquez demostró su calidad con una cobertura perfecta que cortó una descolgada peligrosa de la selección cafetera.
¡Jugada clave en defensa! Durante el amistoso entre México y Colombia, el defensor mexicano Johan Vásquez demostró su calidad con una cobertura perfecta que cortó una descolgada peligrosa de la selección cafetera.