deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
Selección Azteca
Video

Johan Vásquez salva a México | Gran cobertura ante descolgada de Colombia | México vs Colombia

¡Jugada clave en defensa! Durante el amistoso entre México y Colombia, el defensor mexicano Johan Vásquez demostró su calidad con una cobertura perfecta que cortó una descolgada peligrosa de la selección cafetera.

Azteca Deportes
Selección Azteca
Compartir

¡Jugada clave en defensa! Durante el amistoso entre México y Colombia, el defensor mexicano Johan Vásquez demostró su calidad con una cobertura perfecta que cortó una descolgada peligrosa de la selección cafetera.

Selección Mexicana
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

Te Recomendamos

Thumbnail
Selección Azteca
¡GOL CON OLOR A MUNDIAL! Golazo de Jefferson Lerma | Mexico 0 - 3 Colombia | Fecha Fifa 11 Octubre
Thumbnail
Selección Azteca
Golazo de Luis Díaz | México 0 - 2 Colombia | Fecha FIFA 11 Octubre
Thumbnail
Selección Azteca
¡Orbelín perdona! México deja ir el empate | México vs Colombia
ko a ditta.jpg
Selección Azteca
¡James con clase y Vega con poder! Sombrerito y riflazo que noquea a Ditta | México vs Colombia
GOL colombia.jpg
Selección Azteca
Gol de Jhon Lucumí | Colombia se adelanta 0-1 ante México con juagada a balón parado
Thumbnail
Selección Azteca
Santiago Giménez contra el mundo | Disparo que casi sorprende a Colombia | México vs Colombia
james.jpg
Selección Azteca
¡James Rodríguez da el primer aviso! Colombia presiona a México | México vs Colombia
Thumbnail
Selección Azteca
Entrevista con Erick Sánchez: Ver jugar a Gilberto Mora es impresionante | TV Azteca Deportes
Thumbnail
Selección Azteca
¡Chiquito Sánchez va por su revancha! Regresa con la Selección Mexicana | Rumbo al Mundial 2026
Thumbnail
Selección Azteca
Entrevista con Yael Padilla: ¡QUEREMOS EL TITULO" | Mundial Sub-20
×
×