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¡GOLAZO INFERNAL de Robert Morales! Pumas explota en la Final ante Cruz Azul

Robert Morales sacó un auténtico misil y desató la locura en CU. Pumas pega primero ante Cruz Azul con un golazo espectacular en la Gran Final del Clausura 2026.

Por: Azteca Deportes

Con información de: Azteca Deportes

Robert Morales apareció en el momento más importante para marcar un auténtico golazo y poner al frente a Pumas ante Cruz Azul en la Final de Vuelta del Clausura 2026. El delantero auriazul sorprendió con una definición espectacular que hizo explotar a todo Ciudad Universitaria.

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