¡GOLAZO INFERNAL de Robert Morales! Pumas explota en la Final ante Cruz Azul
Robert Morales sacó un auténtico misil y desató la locura en CU. Pumas pega primero ante Cruz Azul con un golazo espectacular en la Gran Final del Clausura 2026.
Robert Morales apareció en el momento más importante para marcar un auténtico golazo y poner al frente a Pumas ante Cruz Azul en la Final de Vuelta del Clausura 2026. El delantero auriazul sorprendió con una definición espectacular que hizo explotar a todo Ciudad Universitaria.