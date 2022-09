GoldenEye 007 ha sido recreado para consolas como Xbox y Switch

El videojuego de GoldenEye 007 ha sido recreado por la compañía de Rare, a través de sus redes sociales mostraron un pequeño video icónico donde se muestra a Jame Bond disparándole a la pantalla y al finalizar, una portada del título con la frase “muy pronto” y el logotipo de Xbox Game Pass.

“25 años después de su lanzamiento original, experimente GoldenEye 007 recreado fielmente para las consolas Xbox. Incluye logros, resolución 4K y una velocidad de fotogramas más fluida, ¡incluso en el modo multijugador local en pantalla dividida! Próximamente a @XboxGamePass.”

Si cuentas con el juego de compilados de Rare Replay, podrás obtener esta nueva entrega gratis, también se presentó durante el Nintendo Direct exclusivas para esta consola como lo es el juego en línea.

Para el 2010 se presentó el GoldenEye para Wii con promesas para otras consolas, posteriormente llego el reload para PS3 y Xbox 360, la serie de Jamed Bond cumplió 60 años en el 2022 y ahora llega con grandes noticias para traer un videojuego muy nostálgico.

¿Qué tendrá de nuevo GoldenEye 007?

Aquí te dejamos una lista de las cosas confirmadas dentro del juego:





-Incluirá logros

-Resolución 4K

-Resolución de fotogramas más fluida

-Modo multijugador local

¿Qué es Rare Replay?

Rare Replay es un videojuego que reúne los mejores títulos de la compañía Rare, fue lanzada el 4 de agosto del 2015 y ahora llega con una nueva sorpresa, aquí te el listado de los 30 videojuegos que conforman la biblioteca.

1 – Jetpac

2 – Atic Atac



3 – Lunar Jetman

4 – Sabre Wulf

5 – Underwurlde

6 – Knight Lore

7 – Gunfright

8 – Slalom

9 – R.C. Pro-Am

10 – Cobra Triangle

11 – Snake Rattle N Roll

12 – Digger T. Rock

13 – Solar Jetman

14 – Battletoads

15 – R.C. Pro-Am II

16 – Battletoads Arcade

17 – Killer Instinct Gold

18 – Blast Corps

19 – Banjo-Kazooie

20 – Jet Force Gemini

21 – Perfect Dark

22 – Banjo-Tooie

23 – Conker’s Bad Fur Day

24 – Grabbed by the Ghoulies

25 – Perfect Dark Zero

26 – Kameo: Elements of Power

27 – Viva Piñata

28 – Jetpac Refuelled

29 – Banjo-Kazooie: Nuts & Bolts

30 – Viva Piñata: Trouble in Paradise