Regresa futbolista de Tigres a convocatoria, a pesar de rumores sobre su traspaso

Se especuló esta semana que había interés de varios clubes de la LIGA BBVA MX por uno de los atacantes del conjunto de la UANL.

Sin embargo, este futbolista de los Tigres sorprendió al aparecer de nuevo en la convocatoria del técnico Guido Pizarro para hacer el viaje hacia Mazatlán para el partido que tendrán este sábado.

Se trata de Uriel Antuna, quien volverá a estar disponible luego de varias semanas de ausencia por una lesión en la rodilla derecha que sufrió desde el encuentro de la Jornada 2 que tuvieron ante el FC Juárez.

A pesar de la inactividad, el nombre del “Brujo” sonó como refuerzo para algunos equipos del futbol mexicano, incluyendo un posible regreso al Cruz Azul, su último equipo antes de firmar con el conjunto regiomontano.

Su aparición en la lista de jugadores que estarán a disposición del “Conde” para enfrentar a los “Cañoneros”, apaga los rumores de una posible salida de la institución, en especial luego del bajón de nivel que ha tenido el extremo mexicano.

¿Cuáles son los números de Uriel Antuna con Tigres en el Apertura 2025?

Antuna solo lleva cuatro minutos en el Apertura 2025, tras su breve participación en el duelo contra los Bravos, en el que sufrió un esguince de rodilla que lo marginó del resto de las fechas y de la Leagues Cup.

En el balance general, el “Brujo” acumula 30 partidos de LIGA BBVA MX vistiendo la playera de los Tigres , en donde no ha podido registrar ninguna anotación y sólo tiene cuatro asistencias.

Unas cifras que llaman la atención al considerar que Uriel venía de ser hasta campeón de goleo con la Máquina, además de firmar una temporada completa con 14 goles y seis asistencias en 37 juegos.

¿Qué otras ausencias tendrá Tigres para enfrentar a Mazatlán?

En la convocatoria de Pizarro para este duelo contra el Mazatlán no estarán Jesús Angulo, quien sigue en su proceso para estar en óptimas condiciones después de su operación que tuvo en la rodilla izquierda.

Otra de las ausencias fue el atacante mexicano Marcelo Flores, quien no tenía reporte previo de lesión.