Gonzalo Higuaín anuncia su retiro del futbol profesional

El delantero argentino Gonzalo Higuaín, que juega en el Inter Miami de la MLS, anunció su retiro del futbol profesional al final de esta temporada.

Deseo 5: Partidos del Mundial| Presentación de El Canal el Mundial

“Es el momento de comunicarles una noticia que un tiempo atrás vengo procesando, analizando y preparándome para esta decisión. Llegó el día de decir adiós al futbol”, señaló Higuaín sin contener sus emociones en conferencia de prensa.

‘El Pipita’ dijo sentirse “un privilegiado” por haber disfrutado del fútbol, “con sus momentos buenos y no tan buenos”.

Te puede interesar: El sueño pendiente de Carlos Vela con Los Angeles FC

hizo un repaso fugaz por lo que fueron todos estos años vividos, desde sus inicios en un club de barrio y su debut en River Plate hasta cumplir uno de los máximos sueños de cualquier futbolista: jugar en el Real Madrid.

El consejo que le dio su papá a Gonzalo Higuaín

Sobre esta etapa, ‘Pipita’ Higuaín platicó cómo se enteró que lo compraría el equipo madridista, “Viene el Real Madrid a preguntar por mí, los rumores empezaban a ser cada vez más reales. Hubo una situación particular que fue cuando mi papá entró a la habitación mientras yo dormía y me dice: ‘Gonzalo, te va a comprar el Real Madrid’. Y yo durmiendo le dije: ‘No me jodas, no estoy para estas bromas’. Pero era real la noticia, así fue, me compró el Real Madrid con apenas 19 años”.

El delantero argentino añadió sobre un consejo que le dio su padre en el avión que lo marcó para siempre: “Cuando sabía que iba a un vestuario lleno de estrellas, mi papá me dijo una frase que me ayudó mucho: ‘Cuando llegues tenés que tener respeto y admiración, pero nunca miedo, porque si no vas a quedar en el camino. Si te compraron es porque creen en vos. Tus compañeros son iguales que vos, pero con carreras ya hechas y consagradas, pero son como vos. Entonces, creé en vos, siempre con respeto, y te va a ir bien. Y así fue. Jugué casi 7 años en el mejor equipo de la historia, tanto tiempo y siendo tan joven. Fue una etapa maravillosa”.

Te puede interesar: Guardiola pone en su lugar a los que comparan a Haaland con Messi

‘El Pipita’ también jugó con Juventus, Chelsea y Napoli, Higuaín también fue un referente muy importante de la selección argentina, con la que marcó 31 goles en 75 partidos.

El argentino debutó en la MLS en septiembre de 2020 en la recta final de la primera temporada del Inter Miami.