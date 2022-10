Guardiola pone en su lugar a los que comparan a Haaland con Messi

Londres, Inglaterra. Tras el exitoso comienzo de temporada del delantero noruego Erling Haaland donde se ha convertido en el líder goleador de la Premier league tras marcar 14 goles en 8 partidos, a los que se añaden otros tres en dos encuentros de Champions League, unas cifras sin comparación en esta temporada, varios personajes del futbol han comenzado a compararlo con el argentino Lionel Messi, actual jugador del Paris Saint-Germain (PSG).

Un Día con el defensa de México, Kevin Álvarez | Seamos Héroes

Precisamente después de la goleada de 6-3 del Manchester City al Manchester United donde Haaland anotó tres goles y realizó dos asistencias, la prensa le preguntó a Guardiola sobre la comparación, a lo que el técnico catalán expresó:

Te puede interesar: Vimos personas morir en el vestuario: Portero del Arema de Indonesia

“Para marcar goles quizás Erling necesita a todos sus compañeros. Cuando llega allí (a la portería rival) es increíble. Messi tiene la habilidad de hacerlo todo por sí mismo”, apuntó.

Guardiola quiere hacer mejor jugador a Erling Haaland

Pep Guardiola también expuso que está tratando de integrar aún más a Haaland en el juego del Manchester City. "Él me dijo una vez que prefería tocar cinco balones y marcar cinco goles. Eso no me gusta. Lo quiero implicado para que toque más y más balones y se convierta en un jugador de futbol que marca goles. Por supuesto que no olvido que su mayor talento es poner el balón en la red. Eso es fantástico. Es un delantero fantástico”, apuntó.

Este domingo en el derbi de la ciudad de Manchester, el goleador noruego logró su tercer ‘hat trick’ consecutivo en su cancha, un logro jamás alcanzado por ningún otro jugador. Además, también se convirtió en el más rápido en conseguir dichos tripletes en la historia de la Premier League al hacerlo en solo 8 partidos, 40 menos que el inglés Michael Owen que era el que tenía esta marca.

Te puede interesar: La infinita diferencia entre los equipos de Manchester

Lo que es un hecho es que Erling Haaland ha roto todos los moldes en este inicio de temporada. El exdelantero del Borussia Dortmund fue uno de los fichajes del verano más destacado pero nadie esperaba que pudiese reventar la Premier League como lo ha hecho hasta ahora.