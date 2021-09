Técnico de la MLS rechaza dirigir a Chivas

Chivas está buscando entrenador. El conjunto rojiblanco tiene como interino a Marcelo Michel Leaño pero quieren a otro técnico que reemplace a Víctor Manuel Vucetich ya sea en este mismo Apertura 2021 o en el siguiente certamen.

Es por eso que han activado las alarmas en todas las ligas, entre ellas la MLS. En la liga de Estados Unidos está Matías Almeyda dirigiendo al San José Earthquakes, en una plantilla a la que se llevó a Oswaldo Alanís, Carlos Fierro y Javier Eduardo López.

Las opciones para Chivas

El propio Matías Almeyda es una de las opciones que tiene Chivas, como lo adelantó David Medrano . Sin embargo, la directiva tiene otras prioridades como Jaime Lozano o el propio Antonio Mohamed.

Leaño podria terminar el Apertura 2021, siempre y cuando Chivas no llegue a ningún acuerdo con otro entrenador de los que buscan o que Marcelo no obtenga los resultados que la directiva espera.

El técnico que rechazó dirigirlos

Desde la MLS llegó un NO para la directiva rojiblanca y no precisamente de Matías Almeyda. El contrato del argentino con el San José termina en noviembre del 2021 pero hasta ahora no se ha dicho nada de un posible arreglo con Chivas.

Gonzalo Pineda, quien recientemente fue nombrado como técnico del Atlanta United, ha sido nombrado en redes sociales como una de las opciones para tomar las riendas de Chivas pero él mismo se ha descartado, pues no lo ve posible.

“Estoy totalmente enfocado en el Atlanta United, quiero estar aquí mucho tiempo y tener éxito acá, entonces mi mente no se distrae con nada de eso. Escucho rumores y cosas que me comentan mis amigos o mi familia, pero para nada lo veo posible”, fue lo que dijo Pineda en conferencia de prensa, sobre dirigir a Chivas.

