Gonzalo Piovi habló de la Leagues Cup y dijo por qué Cruz Azul está en desventaja: “Diferencia abismal”

La Leagues Cup 2026, con calendario confirmado, volvió a poner sobre la mesa el debate sobre las condiciones en las que compiten los equipos de la Liga BBVA MX frente a los de la MLS. Antes del debut de Cruz Azul contra Philadelphia Union, Gonzalo Piovi aseguró que hay “una diferencia abismal”.

Así como un DT de la MLS pidió que la Leagues Cup se juegue en México, el defensor argentino reconoció que La Máquina está preparada para afrontar el desafío en el torneo internacional.

Gonzalo Piovi - Cruz Azul|Reuters

¿Qué dijo Gonzalo Piovi sobre la desventaja de Cruz Azul?

Piovi comparó la Leagues Cup con la Concacaf Champions Cup y explicó por qué considera que ese torneo da condiciones mucho más equilibradas para ambos participantes. “En Concacaf competís de igual manera… jugás de visitante y después jugás de local. Esa es la manera justa para ver en qué equipo está parado cada uno”, afirmó Piovi.

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La localía, el punto que más cuestionó Piovi de la Leagues Cup

El argentino explicó que jugar siempre en territorio estadounidense representa un desgaste adicional para los clubes mexicanos, tanto por los viajes como por la adaptación a escenarios donde los rivales están acostumbrados a competir.

“Philadelphia va a jugar en su cancha, nosotros venimos de viajar cinco horas… de jugar en un terreno donde quizás no estamos acostumbrados”, señaló Piovi, quien calificó esa situación como la “diferencia más abismal” entre ambos torneos.

Joel Huiqui también habló del reto en la Leagues Cup

El entrenador de Cruz Azul, Joel Huiqui, coincidió en que el torneo representa un desafío importante. Además, el DT tuvo una frase con la que se ganó el corazón de los aficionados de Cruz Azul. “Estoy seguro de que seremos locales mañana, porque acá en Estados Unidos hay mucha gente de Cruz Azul”, afirmó Huiqui.

joel huiqui nivel estudios DT Cruz Azul|Instagram: Joel Huiqui

Los partidos de la Leagues Cup 2026 que se juegan en México