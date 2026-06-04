Petar Stanić adelanta a Serbia y silencia el estadio ante México
Serbia golpeó primero. Petar Stanić apareció en el momento indicado para abrir el marcador y poner en ventaja a su selección frente a México.
¡Llegó el primero del partido! ⚽🇷🇸
Petar Stanić aprovechó su oportunidad frente al arco para marcar el gol que puso el México 0-1 Serbia en este emocionante amistoso internacional.
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