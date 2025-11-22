GP de las Vegas 2025: Fecha y horario de la carrera de F1

El Gran Premio de Las Vegas se correrá este sábado 22 de noviembre de 2025 en el Circuito Strip, un escenario que llega marcado por una sesión de clasificación afectada por la lluvia en su fase inicial y por tiempos ajustados entre los contendientes al campeonato. La carrera está programada a las 22:00 horas (tiempo del centro de México), en uno de los eventos más determinantes del cierre de temporada 2025 de la Fórmula 1.

Lando Norris aseguró la primera posición en la parrilla con un registro de 1:47.934, resultado que mantiene el impulso del británico en el Campeonato de Pilotos, donde acumula 390 puntos. Su desempeño en la clasificación lo coloca frente a un panorama decisivo, aunque con presión inmediata, el neerlandés Max Verstappen partirá detrás de él tras cronometrar 1:48.257, diferencia que mantiene abierta la disputa por el primer lugar de la carrera.

El resto de la segunda línea quedó conformada por Carlos Sainz Jr. con 1:48.296, seguido por George Russell, quien marcó 1:48.803 en su mejor intento. Óscar Piastri cerró el grupo de los cinco primeros al registrar 1:48.961, un resultado que se suma a su posición en el campeonato, donde permanece a 24 puntos de Norris. Verstappen, tetracampeón mundial, llega a Las Vegas con un margen de 49 unidades respecto al líder, en una de las últimas carreras con posibilidades matemáticas para reducir la diferencia.

La combinación entre el trazado urbano, las condiciones de clima registradas en la clasificación y el estado del campeonato coloca a Las Vegas como una de las jornadas clave del calendario. Con la pole para Norris, la proximidad entre los tiempos y la lucha por los puntos aún en disputa, el circuito estadounidense definirá parte del escenario rumbo al cierre de la temporada 2025.