¡El peor de su carrera! Lewis Hamilton obtiene un deshonroso puesto de salida para el GP de Las Vegas

La temporada 2025 de la Fórmula 1 está cerrando de la peor manera para Lewis Hamilton con Ferrari, ya que además de no poder subir al podio en ninguna de las 21 carreras que se han disputado hasta el momento, ahora también habrá que agregar que saldrá último en el Gran Premio de Las Vegas.

Lewis Hamilton iniciará último en el GP de Las Vegas

Por primera vez en sus 17 años de carrera, Lewis Hamilton iniciará en el lugar 20 en la parrilla de salida de un Gran Premio tras quedar último en la clasificación y sin haber sufrido problemas mecánicos o un accidente.

El británico tuvo serios problemas con la lluvia que azotó a la 'Ciudad del Pecado' y su desempeño en el volante fue desastroso y no pudo mantener el ritmo

Hamilton se quedó a 3'971 del mejor tiempo del Q1 que fue de George Russell, y a 2'3 de su compañero de escudería Charles Leclerc.

Lewis Hamilton justifica su pésimo rendimiento en la clasificación del GP de Las Vegas

En zona mixta, Lewis Hamilton intentó explicar sus malos resultados en el circuito de Las Vegas atribuyendo a los neumáticos "congelados" con los que corrió.

“El primer juego de neumáticos no nos funcionó. Me costó generar calor y ponerlos a temperatura. Los neumáticos estaban congelados”, dijo el británico ante las cámaras.

“Simplemente no pude calentar los neumáticos, tenía mucho subviraje y creo que uno de mis frenos delanteros estaba cristalizado”, agregó Hamilton, quien aseguró que “Intentaré hacer lo mejor posible para remontar lo que pueda. Parece que la historia de mi vida es remontar”.

Hamilton ha tenido una primera temporada de pesadilla con Ferrari con el que no ha podido subir al podio en todo el año y en donde sus mejores resultados han sido tres cuartos lugares. El británico no ha podido terminar tres carreras, retirándose en Países Bajos y Sao Paulo y siendo descalificado en el GP de China.

