El Gran Premio de Abu Dabi debió ser para Hamilton: Patricio O’Ward

El piloto mexicano, Patricio O’Ward , habló en conferencia de prensa después del test de Fórmula 1 que realizó hace unos días con McLaren en el circuito de Yas Marina en Abu Dabi donde confesó sus reacciones tras la dramática definición de la máxima categoría en la temporada 2021 entre Max Verstappen y Lewis Hamilton.

Bandera roja para igualar a los competidores

Para el piloto regiomontano, lo más justo tras el accidente de Nicholas Latifi, era bandera roja para tener a los competidores por el título en igualdad de condiciones; sin embargo no fue así y Max Verstappen con neumáticos nuevos superó a Lewis Hamilton en la última vuelta del Gran Premio de Abu Dabi con lo que se convirtió en campeón de la temporada 2021 de la F1.

“Yo soy muy honesto, en mi opinión la carrera debió haber sido parada en bandera roja en el momento que Latifi se había ensartado en la pared porque en mi opinión era lo que había que hacer bandera roja, todos pueden poner llanta nuevas y 6 vueltas hacen lo que quieran, el problema es que cómo acabó. Realmente esa carrera era para que Lewis (Hamilton) la ganara. Él controló la carrera, controló la arrancada, él realmente, en mi opinión, se merecía ganar esa carrera, siento que Max todo el año realmente y también que Lewis los dos hicieron una súper chamba todo el año”, puntualizó “Pato”.

En 2022 quiere hacer historia en el IndyCar

Por otro lado ante la posibilidad de llegar a la máxima categoría a partir de 2023, Patricio O’Ward dejó claro que en 2022, dará todo lo que está en sus manos para hacer historia en IndyCar y buscar un lugar en la Fórmula Uno si esos son los planes que tiene el equipo con él.

“Mira lo que yo les digo a todos, quiero que disfruten en dónde estoy ahorita y yo lo quiero disfrutar también, realmente no sé qué decirte, el qué pasará a la Fórmula 1, si me vaya a quedar en Indycar, no sé, no sé qué vaya a pasar, pero lo que puedo hacer es hacer lo mejor ahorita y eso es tratar de ganar otro campeonato en indyCar estuvimos cerca este año, pero yo pienso que el próximo podemos estar más fuertes”.

Le gustaría estar en Fórmula 1

Por último “Pato” confesó que le gustaría compartir la pista y competir con el siete veces campeón de la Fórmula Uno, Lewis Hamilton, quien a su parecer es el mejor piloto de todos los tiempos.

“Crecí viendo a (Fernando) Alonso y a (Lewis) Hamilton, esos dos fueron para mí fueron mis ídolos, realmente los ves y dices wow, yo crecí viéndolos a ellos entonces me encantaría competir contra ellos dos, ya me tocó contra Fernando de hecho equipero me tocó ser, no me toca aún con Lewis pero yo creo que si tuviera que escoger a otro fuera Lewis porque en mis ojos es el mejor piloto de todos los tiempos, es el que cómo gente ve a (Ayrton) Senna y a (Alain) Prost, para mí Lewis es el que yo vi, que sí lo vi dominar como muchos vieron a Michael Schumacher”, finalizó.