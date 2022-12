“Es una gran selección, no sólo un jugador”: Emiliano Martínez

El Mundial de Qatar 2022 se encuentra a tan solo un día de que termine. Previo a la gran final entre la Selección de Argentina y Francia, el portero Emiliano Martínez habló en conferencia de prensa y comentó sobre sus impresiones del juego.

El portero ha ido de menos a más en sus actuaciones, en el primer partido perdieron ante Arabia Saudita por dos goles, y en el partido de Cuartos de Final les empataron en el último minuto de juego y fue una de las figuras en la tanda de penales atajando dos tiros.

Se armó el Mundial Protagonista en Qatar 2022 | Los Protagonistas

Te puede interesar: “Es Argentina contra Francia, va más allá de Messi y Mbappé": Scaloni

Emiliano Martínez habló en conferencia de prensa

El “Dibu Martínez” se abrió y comentó un poco de lo que tuvo que pasar desde chico para llegar hasta donde está.

“Es difícil no pensar en lo que costó llegar. Sería una mentira que no se me pasa por la cabeza. Soy un luchador. Luché en la vida. Desde los 12 años que me fui solo a Independiente, a los 17 que me fui al Arsenal. En Argentina no se me reconocía como yo merecía o quería. Necesitaba ayudar a mi familia y cuando me dijeron que me tenía que subir al tren para ayudar a mi familia lo hice sin pensar, por más que quería debutar en Independiente”.

Inició siendo reflexivo por el inició de su participación en el Mundial y cómo fue que lograron llegar hasta la final:

“Es una locura estar en la final del mundo. Arrancamos perdiendo con Arabia Saudita, pero fuimos mejorando partido a partido. Fue un camino difícil pero dijimos que no íbamos a dejar al país en malas condiciones, que queríamos llegar a jugar la final del mundo”.

Además, comentó de la felicidad que le da el apoyo de la gente y lo mucho que le ha servido en los partidos sentirse tan cercano. Sin duda alguna, la afición será factor en la final.

“Nosotros nos sentimos locales en todas las canchas, sentimos a la gente muy cerca. Eso es una gran ventaja”.

También, habló de que no son considerados los favoritos pero que no les afecta pues han estudiado a los francés desde fase de grupos por la posibilidad de enfrentarlos en Octavos de Final.

“Nos gusta que digan que el otro equipo es más favorito. Nosotros no nos sentimos inferiores a nadie. Estuvimos viendo a Francia porque también nos podría haber tocado en octavos. Tiene una gran defensa y cuatro delanteros peligrosísimos”..

Por último, dijo que ve a Messi en un gran nivel

“A Leo (Messi) lo veo feliz, como a todos los argentinos.En la cancha vi un gran Leo en la Copa América, de lo mejor que vi en mi vida en la Copa América y en este Mundial dio un paso más adelante. Lo vemos mucho mejor física y futbolísticamente. Era difícil superar al Messi de la Copa América, pero ahora incluso lo veo mejor”.

Te puede interesar: Nasser Al-Kelaifi elige entre Lionel Messi y Mbappé para la Final